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    Транспортная ситуация на юге Петербурга усложнилась. На карте — больше пробок и ДТП

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    7-балльные пробки утром 19 сентября продержались в Петербурге около 45 минут. К 9:15 загруженность дорог снизилась до 6 баллов по шкале «Яндекса».

    Судя по карте, ситуация на юге города за последний час усложнилась: пробки стали длиннее, а отметок о ДТП больше. В частности, очевидцы сообщили об аварии на Пулковском шоссе, где идут дорожные работы, уже вызывавшие коллапсы на прошлой неделе. Сейчас там «двухвостая» пробка длиной около 6 км.

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    На Софийской улице несколько ДТП, как и на КАД, где встал также участок внутреннего кольца перед Пулковским шоссе. Самую длинную пробку на внутреннем кольце, о которой «Фонтанка» уже писала, тоже собрала авария — как раз напротив мощно столкнувшихся грузовиков. «А самый рофл, что на внутреннем кольце тоже ДТП, прямо напротив этой фуры, «Нексия» протаранила (вроде) «Кашкай». Засмотрелись, видать, на фуру оба, либо кто-то один», — отмечают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 6:55 на 55-м километре внутреннего кольца в третьей полосе столкнулись две попутные легковые машины. Никто не пострадал. Пробки в обоих направлениях достигли 7 км.

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