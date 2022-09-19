На КАД столкнулись грузовики, место ДТП выглядит страшно

Пробку на внешнем кольце КАД в районе Большого Обуховского моста утром 19 сентября спровоцировало ДТП.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 4:30 на 55-м километре внешнего кольца столкнулись попутные MAN и МАЗ с прицепом. Люди не пострадали, а автомобили получили значительные повреждения. Оказались заняты первая, вторая полосы и полоса безопасности. Уже в 7 часов утра пробка достигла 2 километров. На месте ДТП находятся сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, ведётся очистка проезжей части.
Кадры с места аварии публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Выглядит оно страшно, на дороге рассыпаны крупные и мелкие обломки.
«Стою больше часа в этой пробке, проехали километр», — пишет в комментариях Полина. Сейчас затор превышает 5 километров. На внутреннем кольце тоже пробка — около 7 километров.
На магистралях в южных районах Петербурга сегодня плотнее обычного. Крупная пробка образовалась на Пулковском шоссе, где идут дорожные работы.