Южные магистрали Петербурга сковали пробки: на Пулковском почти 6 км, на КАД 7 км

Петербургские автомобилисты утром 19 сентября вновь столкнулись со сложностями в южной части города.
Пробки образовались на Пулковском, Петербургском, Волхонском, Московском шоссе, на Витебском проспекте и Софийской улице.
На внутреннем кольце КАД пробка перед вантовым мостом длиной более 7 километров, на внешнем — около 6 километров.
К 8:10 загруженность дорог достигла 5 баллов, что на 1 больше обычного для этого времени суток. Заторы наблюдаются на Народной и Ивановской улицах, на Октябрьской набережной.
С 11 сентября на Пулковском шоссе продолжается ремонт, сейчас идёт этап фрезерования от КАД до дороги в аэропорт и укладки покрытия (половина проезжей части в обоих направлениях) от Дунайского проспекта до КАД. Ордер ГАТИ на работы выдан до 23 октября. 14 сентября на шоссе образовалась глухая пробка, коллапс охватил и соседние магистрали. В субботу там тоже было очень плотно.