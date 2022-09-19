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    Южные магистрали Петербурга сковали пробки: на Пулковском почти 6 км, на КАД 7 км

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    Петербургские автомобилисты утром 19 сентября вновь столкнулись со сложностями в южной части города.

    Пробки образовались на Пулковском, Петербургском, Волхонском, Московском шоссе, на Витебском проспекте и Софийской улице.

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    На внутреннем кольце КАД пробка перед вантовым мостом длиной более 7 километров, на внешнем — около 6 километров.

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    К 8:10 загруженность дорог достигла 5 баллов, что на 1 больше обычного для этого времени суток. Заторы наблюдаются на Народной и Ивановской улицах, на Октябрьской набережной.

    С 11 сентября на Пулковском шоссе продолжается ремонт, сейчас идёт этап фрезерования от КАД до дороги в аэропорт и укладки покрытия (половина проезжей части в обоих направлениях) от Дунайского проспекта до КАД. Ордер ГАТИ на работы выдан до 23 октября. 14 сентября на шоссе образовалась глухая пробка, коллапс охватил и соседние магистрали. В субботу там тоже было очень плотно.

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