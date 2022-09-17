Пулковское шоссе стоит и в субботу. Если вам туда — наберитесь терпения

Пробки на Пулковском шоссе вновь напомнили о себе утром субботы. На данный момент протяжённость затора — более трёх километров.
Читатель «Фонтанки»
О ситуации на магистрали 17 сентября «Фонтанке» рассказал читатель. По словам мужчины, из-за сложностей на дороге он опоздал на самолёт.
«Оставили на огромное шоссе одну полосу! Автобусы отказываются останавливаться на остановках, мчат в аэропорт, но не успевают. Сам лично опоздал на рейс», — пишет горожанин.
Пользователи социальных сетей, объединённые общей проблемой, советуют путешественникам запасаться временем.
«На Пулковском шоссе ремонт дороги, перед поворотом к аэропорту и вовсе одна полоса, от «Московской» в лучшем случае ползти около часа. Быстрее объехать через Пушкин», — делятся в телеграм-каналах.
О пробке на Пулковском шоссе «Фонтанка» писала ещё 17 сентября. Из обездвиженных из-за коллапса автобусов выходили люди — «парад пешеходов» можно увидеть тут. Причиной неудобств, как сообщалось ранее, стал ремонт по асфальтировке дороги — его ведут с 11 сентября.