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    Пулковское шоссе стоит и в субботу. Если вам туда — наберитесь терпения

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    Пробки на Пулковском шоссе вновь напомнили о себе утром субботы. На данный момент протяжённость затора — более трёх километров.

    Читатель «Фонтанки»

    О ситуации на магистрали 17 сентября «Фонтанке» рассказал читатель. По словам мужчины, из-за сложностей на дороге он опоздал на самолёт.

    «Оставили на огромное шоссе одну полосу! Автобусы отказываются останавливаться на остановках, мчат в аэропорт, но не успевают. Сам лично опоздал на рейс», — пишет горожанин.

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    Пользователи социальных сетей, объединённые общей проблемой, советуют путешественникам запасаться временем.

    «На Пулковском шоссе ремонт дороги, перед поворотом к аэропорту и вовсе одна полоса, от «Московской» в лучшем случае ползти около часа. Быстрее объехать через Пушкин», — делятся в телеграм-каналах.

    О пробке на Пулковском шоссе «Фонтанка» писала ещё 17 сентября. Из обездвиженных из-за коллапса автобусов выходили люди — «парад пешеходов» можно увидеть тут. Причиной неудобств, как сообщалось ранее, стал ремонт по асфальтировке дороги — его ведут с 11 сентября.

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