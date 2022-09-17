Пулковское шоссе стоит и в субботу. Если вам туда — наберитесь терпения

Пробки на Пулковском шоссе вновь напомнили о себе утром субботы. На данный момент протяжённость затора — более трёх километров.

О ситуации на магистрали 17 сентября «Фонтанке» рассказал читатель. По словам мужчины, из-за сложностей на дороге он опоздал на самолёт.



«Оставили на огромное шоссе одну полосу! Автобусы отказываются останавливаться на остановках, мчат в аэропорт, но не успевают. Сам лично опоздал на рейс», — пишет горожанин.

