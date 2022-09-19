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    Кремль Пугачеву не посмеет

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    В период победы идей над фактами в политических новостях вкуснее всего смыслы. В эту историческую секунду многих задела реакция Аллы Пугачевой, мол, прошу записать меня во враги. Не переживайте, наверху слышали про отношение Сталина к любви народа.

    Начну с мифа. А миф — это не про правду, а как устроена картина мира в массовом сознании.

    Вызвал Сталин наркома НКВД и говорит: «Хочу Горького вернуть в СССР. Как ты думаешь, чем мы его можем заманить?» — «Товарищ Сталин, Горький — это фигура! Ему нужна огромная квартира, машина с водителем, дача…» — отвечает ему главный чекист. «Вот зачем я вас, дураков, держу?» — морщится отец народов. «А что же тогда надо дать Горькому?» — удивляется инквизитор. «Горького я куплю за любовь советского народа, — сказал Сталин и нервно отмахнулся: — Уйди с глаз долой».

    Пугачева уже любима российским народом. И что бы ни случилось, она обречена на миф, равный Утесову и другим культурным кодам. Ее можно хоть в Амазонке утопить, но это не только ничего не будет значить, но и создаст революционное отторжение людей к власти. Тем более если вспомнить ее поступки после 24-го числа.

    Уехала с Галкиным. Галкин начал развлекаться, рефлексируя в соцсетях на информационные плевки из России. Пугачева молчала. Потом она тихо вернулась. Каяться не стала, петь старые песни о главном — тоже. Дайте человеку отдохнуть в 73 года-то. И вдруг Галкина признали иноагентом.

    Ясно, что не за час составили протоколы. Процедура давно и медленно подъезжала, но штемпель поставили здесь и сейчас.

    И тут Алла Борисовна взвилась. И ни фига не по политическим пристрастиям. Она же — памятник. Как, например, был при жизни Юрий Никулин. Это редчайшие люди. Им не надо представляться, когда они куда-то заходят. Зашла — и все-все вскакивают, встают, улыбаются. Даже те, кто и песен-то ее не слушает. А маркировка Галкина — это уже не про обязательные сноски в СМИ. Пусть Галкину от этого ни тепло, ни холодно. Это покушение на ее семью.

    Она обязана была ответить. Как любой мужчина должен тут же дать в рыло, если оскорбили его жену. Что бы он сам про свою жену ни думал. И никак иначе она повести себя не могла. Сами вынудили. Заодно пару слов добавила про спецоперацию. И причем тактично, а не на психе — наотмашь.

    Безусловно, и когда она уехала и когда приехала — туча пропагандистских ресурсов ее обливали. Но не надо мешать их свободу слова с мудрой политикой высшей партии. Вот первый оратор империи Владимир Соловьев на Пугачеву отреагировал не воем, а изысканно. Вы фиксируйте этот сигнал, а не на бесчисленных помойках.

    К тому же оппозиционно настроенная городская молодежь тут же подняла Пугачеву на свое знамя. А что? Все одинаково работают в новостных повестках. И пусть многие пенсионеры колеблются вместе с линией телевизора, но никакой вменяемой власти не нужно единение юных и взрослых на почве борьбы со сносом всенародного памятника.

    Что касается публичного отношения верховного к посту в соцсетях Аллы Пугачевой, то только что голос Владимира Путина — Дмитрий Песков всем ответил: «Кремль не комментирует».

    Это и есть сигнал — мы не сумасшедшие трогать любовь народа.

    Благодарю и надеюсь.

    Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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