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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Гладков: Обстреляно село Красный Хутор, есть пострадавшая

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    Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны Украины. Как сообщил 17 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряды прилетели в село Красный Хутор.

    «ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

    Белгородскую область в последнее время обстреливают каждый день, есть раненые и погибшие. Жителей некоторых сёл призвали эвакуироваться. В приграничных районах Валуйского и Шебекинского городских округов школьников отправили на дистанционное обучение.

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