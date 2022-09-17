Губернатор Гладков: Обстреляно село Красный Хутор, есть пострадавшая

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны Украины. Как сообщил 17 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряды прилетели в село Красный Хутор.



«ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место», — написал губернатор в своем телеграм-канале.



Белгородскую область в последнее время обстреливают каждый день, есть раненые и погибшие. Жителей некоторых сёл призвали эвакуироваться. В приграничных районах Валуйского и Шебекинского городских округов школьников отправили на дистанционное обучение.

