Раненому медведю из Диксона прописали упражнения на барьерах и специальный бассейн

Согласно предписаниям врачей, мишке нужны специальные упражнения, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. К примеру, он должен переваливаться через барьеры высотой 5–10 сантиметров, и делать это как можно больше раз за день. Также специалисты порекомендовали обустроить для медведя специальный низкий бассейн с безопасным пологим выходом из воды и стимулировать его передвигаться в нем с опорой на плечевой пояс.

Белого медведя, которого доставили раненым из поселка Диксон в Московский зоопарк, 16 сентября осмотрели реабилитолог и невролог. Для хищника составили план реабилитации.

Пока что для пациента сделали пандус, чтобы он мог перемещаться в соседний вольер, а сотрудники зоопарка могли беспрепятственно убирать свободное помещение. На радость мишке в новый вольер насыпали снега: тот сразу же начал валяться в нем и чистить шерсть.

По мнению специалистов, динамика состояния медведя слабоположительная, но полноценное восстановление с такой травмой невозможно. Врачи также рекомендовали отменить прием противовоспалительного препарата, поскольку видимой острой боли у медведя не обнаружили. Это исключит токсическое воздействие лекарств на почки животного.