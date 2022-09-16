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    Раненому медведю из Диксона прописали упражнения на барьерах и специальный бассейн

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    Пресс-служба Московского зоопарка

    Белого медведя, которого доставили раненым из поселка Диксон в Московский зоопарк, 16 сентября осмотрели реабилитолог и невролог. Для хищника составили план реабилитации.

    Согласно предписаниям врачей, мишке нужны специальные упражнения, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. К примеру, он должен переваливаться через барьеры высотой 5–10 сантиметров, и делать это как можно больше раз за день. Также специалисты порекомендовали обустроить для медведя специальный низкий бассейн с безопасным пологим выходом из воды и стимулировать его передвигаться в нем с опорой на плечевой пояс.

    Пока что для пациента сделали пандус, чтобы он мог перемещаться в соседний вольер, а сотрудники зоопарка могли беспрепятственно убирать свободное помещение. На радость мишке в новый вольер насыпали снега: тот сразу же начал валяться в нем и чистить шерсть.

    По мнению специалистов, динамика состояния медведя слабоположительная, но полноценное восстановление с такой травмой невозможно. Врачи также рекомендовали отменить прием противовоспалительного препарата, поскольку видимой острой боли у медведя не обнаружили. Это исключит токсическое воздействие лекарств на почки животного.

    Раненого медведя в начале сентября обнаружили жители поселка Диксон на Таймыре (Красноярский край) и передали информацию в Росприроднадзор. Специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии — мог шевелить только передними лапами и головой. Ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно от картечи.

    В последующие дни — для стабилизации состояния после долгой анестезии — ему оказывали консервативное поддерживающее лечение, включая обезболивающие и антибиотики. У него специальный рацион питания, в который входят сырое и варёное мясо, три вида рыбы и рыбьего жира, перепелиные яйца и овсяная каша на говяжьем бульоне. После недели в зоопарке медведь начал проявлять активность и перемещаться по вольеру.

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