Пострадавшая медведица из Диксона оказалась самцом. Операцию отложили из-за стресса

Московский зоопарк
Ветеринары доставили раненого белого медведя из поселка Диксон в Красноярском крае в Москву. Операцию проведут позже, чем планировали, поскольку животное перенервничало.
Оказалось, что пациент — самец, его состояние оценивают как стабильно тяжелое, сообщает 6 сентября пресс-служба Московского зоопарка. На теле медведя нашли 25–30 огнестрельных ран — предположительно от картечи.
Теперь врачам нужно установить точный диагноз и выяснить, почему у медведя отказали задние лапы. После рентгена специалисты смогут оценить, будет ли животное ходить снова.
«Одной из вероятных причин пареза задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике. К настоящему моменту медведь проснулся после анестезии, он попил и ожидает осмотра невролога», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Медведь долго находился под анестезией, а в ближайшие дни его ждут покой и прием лекарств.
Ранее сообщалось, что пострадавшее животное — самка. Раненого медведя заметили в Диксоне местные жители и сообщили об этом Росприроднадзору. Медведя доставили в Норильск, а затем — в Москву.