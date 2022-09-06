Пострадавшая медведица из Диксона оказалась самцом. Операцию отложили из-за стресса

Теперь врачам нужно установить точный диагноз и выяснить, почему у медведя отказали задние лапы. После рентгена специалисты смогут оценить, будет ли животное ходить снова.

Оказалось, что пациент — самец, его состояние оценивают как стабильно тяжелое, сообщает 6 сентября пресс-служба Московского зоопарка. На теле медведя нашли 25–30 огнестрельных ран — предположительно от картечи.

Ветеринары доставили раненого белого медведя из поселка Диксон в Красноярском крае в Москву. Операцию проведут позже, чем планировали, поскольку животное перенервничало.

«Одной из вероятных причин пареза задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике. К настоящему моменту медведь проснулся после анестезии, он попил и ожидает осмотра невролога», — отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.



Медведь долго находился под анестезией, а в ближайшие дни его ждут покой и прием лекарств.

