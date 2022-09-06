Раненая белая медведица прилетела в Москву. Её ждёт осмотр у ветеринара

Борт с раненой белой медведицей, найденной около поселка Диксон Красноярского края в ужасающем состоянии, уже прибыл в столицу. Об этом 6 сентября в своём Telegram-канале сообщает глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
«Московские врачи готовы оказать помощь. Ветеринары дают хорошие прогнозы, шансы есть. Будем бороться за жизнь животного», — говорится в сообщении.
По словам Радионовой, после перелёта медведица чувствует себя нормально. Вскоре её отвезут к ветеринару на осмотр.
Утром 6 сентября «Фонтанка» писала, что животное погрузили в самолёт Норильск — Москва. Состояние у зверя, как сообщалось, стабильно тяжёлое, но она смогла позавтракать.
Накануне местные жители рассказали о страдающем животном Росприроднадзору. Выяснилось, что медведица ранена и ей требуется помощь медиков. Первую помощь животному оказали в Норильске. В Москве белую медведицу ждёт операция.