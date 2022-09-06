Раненую белую медведицу погрузили в самолет до Москвы. Посмотрите на страдающего зверя в клетке

Молодую белую медведицу, найденную около поселка Диксон Красноярского края в ужасающем состоянии, уже погрузили в самолет Норильск — Москва. Об этом 6 сентября рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Накануне местные жители рассказали о страдающем животном Росприроднадзору. Оказалось, что медведица ранена и ей требуется помощь врачей. Первую помощь животному оказали в Норильске. В Москве белую медведицу ждет операция.

Ее состояние — стабильно тяжелое. Сейчас к зверю уже вернулся аппетит, она смогла позавтракать.

«Выяснилось, что это молодая самка в возрасте около трех лет, весом 50–60 кг. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и порез задних конечностей. У малышки сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами», — уточнила Акулова.



В июле московским ветеринарам пришлось лететь в Диксон, чтобы вытащить из пасти другой белой медведицы жестяную банку.