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    Раненую белую медведицу погрузили в самолет до Москвы. Посмотрите на страдающего зверя в клетке

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    Молодую белую медведицу, найденную около поселка Диксон Красноярского края в ужасающем состоянии, уже погрузили в самолет Норильск — Москва. Об этом 6 сентября рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Ее состояние — стабильно тяжелое. Сейчас к зверю уже вернулся аппетит, она смогла позавтракать.

    Накануне местные жители рассказали о страдающем животном Росприроднадзору. Оказалось, что медведица ранена и ей требуется помощь врачей. Первую помощь животному оказали в Норильске. В Москве белую медведицу ждет операция.

    «Выяснилось, что это молодая самка в возрасте около трех лет, весом 50–60 кг. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и порез задних конечностей. У малышки сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами», — уточнила Акулова.

    В июле московским ветеринарам пришлось лететь в Диксон, чтобы вытащить из пасти другой белой медведицы жестяную банку.

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