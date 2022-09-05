Московские врачи снова спасают белую медведицу из Диксона. Ее ранили из огнестрела

«Выяснилось, что это молодая самка в возрасте около трех лет, весом 50-60 кг. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и порез задних конечностей. У малышки сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами», – уточнила Акулова.

О страдающем животном Росприроднадзору рассказали очевидцы, пишет 5 сентября в своем телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Сотрудники зоопарка прибыли в Диксон, погрузили медведицу в сон и перевязали.

В поселке Диксон Красноярского края молодой белой медведице понадобилась помощь врачей. Она ранена, и шансов вылечить животное мало.

Медведице оказали первую помощь и отправили в Норильск, а скоро планируют перевезти в Москву. Там животному предстоит операция – но, по оценкам врачей, шанс на выздоровление примерно один из тысячи.



В июле московским ветеринарам пришлось лететь в Диксон, чтобы вытащить изо рта другой белой медведицы жестяную банку.

