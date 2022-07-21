Посмотрите, как спасали медведицу от банки в Диксоне. Сейчас ей лечат язык

Белой медведице, которой ветеринары вытащили изо рта жестяную банку в Диксоне, залечивают язык — на нем осталось много порезов. Снимки спасенной хищницы публикует 21 июля пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО.
За животным несколько дней понаблюдают и отпустят в дикую природу с запасом рыбы, рассказала глава ведомства Светлана Радионова. Она отметила, что зверя усыпили дротиком со снотворным с первого выстрела, вся спасательная операция заняла около десяти минут.
«Будем следить и дальше за медведицей, чтобы с ней всё было хорошо», — написала Радионова в своем телеграм-канале.
Медведица с застрявшей во рту банкой из-под сгущенки пришла к людям в поселок Диксон Красноярского края — ее обнаружили в трех километрах от аэропорта. На помощь отправились ветеринары из Москвы.