Спасли. Банку со сгущенкой вытащили из пасти белого медведя

Специалистам удалось вытащить банку сгущенки, которая застряла в пасти белого медведя в Красноярском крае. Об этом 21 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. За душераздирающей историей следила вся страна.



«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — написала Радионова в своем телеграм-канале.



Для этого животное усыпили, выстрелив в него дротиком со снотворным.

«Медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом килограммов 80–90. Сейчас будем транспортировать ее к вертолету и затем — в среду естественного обитания», — рассказал изданию РБК представитель Заполярного филиала «Норникеля», который принимает участие в спасении.

