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    Спасли. Банку со сгущенкой вытащили из пасти белого медведя

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    Специалистам удалось вытащить банку сгущенки, которая застряла в пасти белого медведя в Красноярском крае. Об этом 21 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. За душераздирающей историей следила вся страна.

    «Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!» — написала Радионова в своем телеграм-канале.

    Для этого животное усыпили, выстрелив в него дротиком со снотворным.

    «Медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом килограммов 80–90. Сейчас будем транспортировать ее к вертолету и затем — в среду естественного обитания», — рассказал изданию РБК представитель Заполярного филиала «Норникеля», который принимает участие в спасении.

    О произошедшем с мишкой стало известно 20 июля. Попавший в беду хищник пришел за помощью к людям в посёлок Диксон. Во рту у него застряла металлическая банка из-под сгущёнки. На помощь краснокнижному белому медведю отправились ветеринары Московского зоопарка. Они и помогли ему избавиться от жестянки.

    Гендиректор зверинца Светлана Акулова рассказывала, что медведь истощен. После спасательной операции его отвезут подальше от людей и оставят ему запас рыбы, потому что сам он пока охотиться не может.

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