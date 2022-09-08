Раненый белый медведь из Диксона хорошо ест, начал активничать и обрадовался шлангу с водой

В Московском зоопарке, куда доставили раненого белого медведя, найденного на Таймыре в ужасном состоянии, рассказали, что зверь чувствует себя лучше. Мишка хорошо ест и передвигается по вольеру. Сейчас он отдыхает, чтобы восстановиться после долгой анестезии.

На третий день пребывания в зоопарке в состоянии медведя наблюдается положительная динамика, отмечают специалисты. Он стал проявлять активность и перемещаться по вольеру, выбирая где помягче. «С утра медведь выглядит бодрее, чем вчера. Он хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.