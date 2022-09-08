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    Раненый белый медведь из Диксона хорошо ест, начал активничать и обрадовался шлангу с водой

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    В Московском зоопарке, куда доставили раненого белого медведя, найденного на Таймыре в ужасном состоянии, рассказали, что зверь чувствует себя лучше. Мишка хорошо ест и передвигается по вольеру. Сейчас он отдыхает, чтобы восстановиться после долгой анестезии.

    На третий день пребывания в зоопарке в состоянии медведя наблюдается положительная динамика, отмечают специалисты. Он стал проявлять активность и перемещаться по вольеру, выбирая где помягче. «С утра медведь выглядит бодрее, чем вчера. Он хорошо ест и пьет, дыхание стабильное и спокойное. Обрадовался шлангу с водой, когда наполняли поилку. Искупался, выглядел довольным», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Тем не менее ситуация с задними лапами медведя остается без изменений. Животному продолжают давать обезболивающие и антибиотики. Ему сделали рентген, но, чтобы установить точный диагноз и причину отказа задних лап, потребуется еще осмотр невролога и КТ-диагностика. Пока зверю назначили консервативное поддерживающее лечение: он долго был под анестезией и сильно ослаб, и нужно стабилизировать его состояние.

    Раненого медведя в начале сентября обнаружили жители поселка Диксон Красноярского края и сообщили о нем в Росприроднадзор. Вылетевшие на место специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии. При осмотре ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно, от картечи.

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