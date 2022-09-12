Медведь из Диксона не сможет ходить. Операция не поможет

Доставленный с полярного острова Диксон раненый белый медведь не сможет больше ходить. Несмотря на это, специалисты Московского зоопарка разработают программу реабилитации, сообщила 12 сентября директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.



«Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить», — написала Акулова.