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    Медведь из Диксона не сможет ходить. Операция не поможет

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    Доставленный с полярного острова Диксон раненый белый медведь не сможет больше ходить. Несмотря на это, специалисты Московского зоопарка разработают программу реабилитации, сообщила 12 сентября директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

    «Мы получили заключение о состоянии мишки. По мнению невролога, проблемы медведя операцией не решить. Перелом позвонка, контузия спинного мозга, миелопатия — из-за таких травм животное уже никогда не сможет ходить», — написала Акулова.

    Специалисты не исключают, что ситуацию немного облегчит физиотерапия и плавание. Разработка реабилитационной программы будет в новинку для всех, так как ранее реабилитологи занимались в основном мелкими домашними животными, а не огромным хищником.

    Раненого медведя в начале сентября обнаружили жители поселка Диксон на Таймыре (Красноярский край) и передали информацию в Росприроднадзор. Специалисты оказали зверю первую помощь на месте и перевезли в Норильск, а 6 сентября доставили в Москву. Транспортировка прошла успешно, но в Московский зоопарк медведь прибыл в крайне тяжелом состоянии — мог шевелить только передними лапами и головой. Ветврачи обнаружили у него порядка 25–30 огнестрельных ранений разного диаметра, предположительно от картечи.
    В последующие дни — для стабилизации состояния после долгой анестезии — ему оказывали консервативное поддерживающее лечение, включая обезболивающие и антибиотики. У него специальный рацион питания, в который входят сырое и варёное мясо, три вида рыбы и рыбьего жира, перепелиные яйца и овсяная каша на говяжьем бульоне. После недели в зоопарке медведь начал проявлять активность и перемещаться по вольеру.

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