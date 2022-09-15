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    Инвестор рассказал «Фонтанке» о планах на особняк Котлова. От медицинского центра решили отказаться

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    В ближайшее время в особняке Д.А. Котлова, который расположен на проспекте Тореза, 8 и известен в народе как «Дача Шаляпина», начнет работать культурное пространство с интерактивным театром для детей. Прежние планы инвестор решил изменить.

    Как рассказала «Фонтанке» владелец особняка Татьяна Константинова, с момента приобретения здания в 2014 году ее команда ремонтировала его, восстанавливая исторический облик. «Тщательно все взвесив, мы приняли решение отказаться от изначальной идеи открыть в здании медицинский центр. Этот особняк — объект культурного наследия, и гармоничнее будет связать его с культурной жизнью города», — сообщила она.

    По словам Константиновой, особняк находился в плачевном состоянии. Инвестор успел заменить крышу, провести гидроизоляцию фундамента, устранить трещины, привести в порядок инженерные системы.

    «В ближайшее время в его стенах откроется театрально ориентированное культурное пространство «Дача Шаляпина». Мы решили сохранить «народное» название особняка, проявив таким образом уважение к историческому прошлому здания и микрорайона, в котором оно расположено», — подчеркнула Татьяна Константинова. — Один из якорных проектов пространства — интерактивный театр для детей «Фонарик», где будут проходить авторские спектакли с профессиональными актерами для зрителей от двух лет. Помимо этого «Дача Шаляпина» будет работать как площадка для спектаклей приглашенных театральных коллективов и арендная площадка для проведения мероприятий. В здании также разместится театральный буфет».

    Предполагается, что первые спектакли театра для детей пройдут уже в конце осени, затем там откроется и театральная студия.

    Особняк Котлова, построенный в 1913 году, вошел в перечень объектов культурного наследия в 2016 году.

    К тому времени его собственником уже была компания Группа компаний «Эко-безопасность», как вариант для использования рассматривалось создание медицинского центра. Сейчас на Тореза, 8 зарегистрировано ООО «Испытательный лабораторный центр Эко-Безопасность», одним из учредителей которого является Татьяна Константинова. Как сообщал КГИОП, в середине 2021 года арбитражный суд обязал собственника объекта в течение 18 месяцев выполнить реставрацию объекта.

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