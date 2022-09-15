«Нецелесообразно». Чиновники не дали активистам высадить липы в центре Петербурга

В Петербурге могли появиться новые шестиметровые деревья на площади Восстания. К озеленению активисты готовились около полугода. Ещё в июле чиновники готовы были идти им навстречу, а на этапе последнего согласования вдруг твердо заявили — не положено.

«Если бы завтра был щелчок пальцев, мы бы завтра могли все это реализовать», — рассказывает «Фонтанке» градозащитник из сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.



Инициативу с высадкой деревьев поддержали в Комитете по градостроительству и архитектуре, Государственной административно-технической инспекции, администрации Центрального района и Садово-парковом предприятии «Центральное». В Комитете по благоустройству города идею сначала тоже одобрили: в документе от 29 июля чиновники пишут, что «готовы оказать содействие в реализации проекта».



Три липы активисты собирались высадить в этом году между Невским проспектом и Гончарной улицей. Три года назад вдоль соседнего здания высаживали клёны. Не сказать, что вышло очень успешно: часть деревьев погибла, оставив в память о себе только спиленные пеньки в квадратах для посадки. Другие клены выжили, но выглядят они не слишком презентабельно. В посадке участвовали и комблаг, и районные активисты, в том числе Костров. В 2019-м году никаких претензий у Смольного к высадке деревьев на площади Восстания энтузиастами не было.



Здесь активисты хотели высадить деревья Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам Кострова, у неудачи с клёнами было несколько причин. Во-первых, эти деревья в целом не подходят для местного климата. Во-вторых, ограждающие клёны поребрики слишком низкие, и через них прямо к корням деревьев стекались реагенты, которые город ежегодно использует зимой. Этот опыт градозащитники учли и решили посадить рядом не клены, а липы, и использовать более высокие поребрики.

В АО «Садово-парковое предприятие «Центральное» активистам перечислили все необходимые параметры, которые обязательно нужно соблюсти при посадке: высота саженца должны быть минимум 4 метра, а поребриков — минимум 40 см. Это не все требования. Отдельно, скажем, указано обязательное количество «скелетных» ветвей: их должно быть минимум семь штук.



«Я думаю, они просто не ожидали, что мы сможем пройти техусловия. Сначала мы обсуждали, что мы просто посадим деревья. Потом они нам выставили неподъемные условия по параметрам деревьев. Мы сказали: «Окей, найдем». Потом они выставили условия по поребрикам. К слову, один метр такого поребрика стоит 8 тыс. рублей, а нам нужно 8 метров на каждое дерево. Потом, когда в комитете поняли, что мы все это реализуем и я уже пошел получать разрешение на использование земельного участка, они дали ответ с отказом. Впечатление, что кто-то спустил отмашку «им не давать», — считает Костров.



Посадка трех лип обошлась бы градозащитникам в 370 тысяч. «Фонтанка» ознакомилась с примерной сметой: 105 тысяч планировали потратить на деревья, 170 — на поребрики, остальную сумму — на работу трактора, закупку и доставку нового грунта, вывоз старого и так далее. Оплатить все были готовы сразу несколько человек: рестораторы и загадочный анонимный меценат, фамилия которого осталась для корреспондента загадкой.

По предварительным подсчетам выходит, что одна укорененная липа обошлась бы примерно в 123 тысячи рублей, причем заплатили бы за них благотворители. Сравним с липами, которые город выставил в центре в огромных вазонах: они стоили примерно 200 тысяч каждое. Такие сейчас стоят и у дома, где хотели высадить деревья активисты. Липы в кадках будут находиться там не вечно. Как заранее объявили в Смольном, эти деревья осенью должны пересадить в парки и скверы.



По планам «Центрального района за комфортную среду обитания», три липы между Невским проспектом и Гончарной улицей были бы только началом озеленения площади Восстания: «Они видят, что это реально, а уже следующей весной сажаем у вокзала». Как утверждают активисты, негласные договоренности с высокопоставленным сотрудником РЖД насчет посадки еще 10 лип перед вокалом уже были достигнуты (территория перед Московским вокзалом находится в долгосрочной аренде компании. — Прим. ред.). По историческим фотографиям видно, что как минимум до 1985 года деревья перед вокзалом были.



Комитет по благоустройству поделился с «Фонтанкой» своим видением ситуации: «[Мы] считаем невозможной посадку деревьев по указанному адресу по многим причинам. Прежде всего данная территория не предназначена для посадки деревьев. Участок, о котором идет речь, — это тротуар, вымощенный плиткой. Кроме того, это вход в Московский вокзал. Место, которое испытывает максимальную антропогенную нагрузку в нашем городе. Высадить туда деревья значит обречь их на неминуемую гибель. Сегодня нет таких технологий, которые обеспечили бы нам гарантию хорошей приживаемости саженцев в таких сложных условиях. В противном случае осуществлять посадку деревьев не имеет никакого смысла, так как придется большие деньги тратить на поддержание жизнеспособности саженцев и на их замену в результате отпада».



Посаженные в 2019 году клены Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, Смольный считает, что посаженные деревья помешают посетителям Московского вокзала: «Комитет считает нецелесообразным за счет организации посадочных мест для деревьев уменьшать площадь тротуара, предназначенного для движения пешеходов. На входе в Московский вокзал сходятся и расходятся потоки большого количества людей. Выставить на их пути деревья значило бы осложнить и без того непростую обстановку в районе мощного транспортного узла».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что касается деревьев у соседнего дома, чиновники утверждают, что ситуация там совершенно другая. «[Участок] находится на противоположной стороне площади. Вдоль дома 118 по Невскому проспекту 17 лунок под деревья. Три из них были заняты кленами, которые предоставила группа районных активистов. Деревья на данном участке также находятся под серьезной антропогенной нагрузкой, и их содержание сопряжено с большими трудностями, однако все же ситуация здесь более благоприятная, нежели перед входом в Московский вокзал», — заверяет комблаг.

Активисты тем временем считают, что квадраты под деревья перед вокзалом были заложены плиткой незаконно: «Они придумали эту идею, чтобы нам отказать. Официально квадраты как были, так и есть, просто в одном случае они заложены плиткой. Не очень хотят нас поддерживать в этом плане, видимо, какие-то причины вмешались. Причины понятны: излишнее недовольство нашей постоянной критикой по озеленению». Показывающая наличие квадратов топосъемка КГА есть в распоряжении «Фонтанки».



Вот как должна в идеале выглядеть озелененная деревьями площадь. Фото: архив Поделиться Поделиться





Как замечает Костров, у его коллег по градозащите есть опыт, в том числе, и по нелегальной посадке деревьев. На чисто гипотетический вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, готовы ли они посадить липы на площади Восстания без согласования, активист отвечает так: «Я открыт к любым проектам. Но на площади Восстания в двух метрах от выбранного нами места стоит обычно «бобик» ОМОНа и Росгвардии. Рисковать 400 тысячами не посчитали возможным, да и хотелось сделать все по правилам».

По словам градозащитника, на следующем этапе Смольный, вероятно, потребует от них проект переустройства. Костров говорит, что желающего сделать документ активисты уже нашли. «Мы сделаем этот проект просто назло», — заключает он.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

