Кремль нашел угрозу для РФ в проекте гарантий безопасности Украины: новости вокруг СВО за 14 сентября

14 сентября закончился 203 день спецоперации на Украине Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 14 сентября.

Ограничения на полеты на юге и в центре России продлили



Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России продлили до 22 сентября, сообщает Росавиация. Временно ограничены полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



Воздушное пространство на юге и в центральной части России закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 года.

Кремль: проект гарантий безопасности для Украины представляет угрозу для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект гарантий безопасности для Украины, который Киев предложил 13 сентября, подтверждает актуальность целей спецоперации российских войск.



— Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается, — заявил Дмитрий Песков. — Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение специальной военной операции.

Песков отметил, что, если предложенный Киевом документ подпишут, реакция Москвы будет негативной.

— Вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые, соответственно, ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия, — отметил Песков.



Участников свадьбы в Крыму арестовали за украинскую песню

В Крыму привлекли к ответственности организаторов и участников свадьбы, во время которой прозвучала песня на украинском языке «Червона калина». Специалисты признали, что это боевая песня, которую используют украинские националисты и экстремисты.

В результате владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана — в 50 тысяч рублей. Ресторан на время проведения проверки закрыли.



Владелец ресторана извинился за произошедшее, выразил поддержку спецоперации и заявил, что готов материально поддерживать военных.

От гонщика Сергея Карякина потребовали отречься от России

Международная федерация автомобильного спорта выдвинула требования гонщику Сергею Карякину: если он хочет участвовать в ралли «Дакар-2023», то он должен осудить спецоперацию России на Украине. По словам спортсмена, FIA включила в список документов, необходимых для участия в гонке, бумагу, в которой участник осуждает политику России.



— Еще недавно Международная автомобильная федерация говорила, что в автоспорте нет места политике. Но оказалось, что оно есть. Оказалось, что без подписания бумаги о том, что мы не поддерживаем спецоперацию, президента и политику страны в целом, мы не можем участвовать в гонке, — сказал E1.RU Сергей Карякин. — Дело не во взглядах, организаторы говорят о стране, в которой я вырос. И я тридцать лет ездил под флагом своей страны, а теперь мне надо сказать, что я люблю другую страну и ради участия готов всё бросить и подписать? Это вопрос личных убеждений, дело даже не в спецоперации, а в том, что они требуют абсолютно неконституционных вещей.



По словам гонщика, он не собирается подписывать эту бумагу и пропустит гонку, если это условие не отменят.

В то же время российский автогонщик Константин Жильцов рассказал РБК, что ради участия в ралли «Дакар» сменил гражданство на израильское.

Турецкие отели перестали принимать карту «Мир»

Несколько турецких отелей подтвердили, что перестали принимать карту «Мир», ссылаясь на указание Центробанка Турции.



— Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты «Мир» больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции, — передает Tourdom сообщение от руководства отелей Crystal Hotels и Nirvana Hotels.

В сети отелей Titanic объяснили, что из-за угроз санкций банки, с которыми они работают, отказались от данной платежной системы.

Представители отелей уточнили, что платежи «Миром» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Credit Europe Bank, Vakifbank.

Кадыров прокомментировал сообщения об отступлении ВС РФ

Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале заявил, российские войска «нигде и никуда не отступают».



— Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая. Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд, — написал Кадыров. — Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике.

