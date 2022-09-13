Общественная экспертиза нашла в проекте василеостровского намыва нарушения. Инвестор сомневается

В экспертизе утверждается, что в проекте намыва не предусмотрен контроль качества в части сброса сточных вод, а на их выпуске заявленные компанией-застройщиком ЛСР концентрации по взвешенным веществам превышают допустимые показатели в 1545 раз. «Представленные в проекте данные не позволяют сделать вывод о допустимости сброса сточных вод в Финский залив», — заключают специалисты.

Кроме того, в документе говорится об уроне для государственного бюджета: «В нарушение Водного кодекса и ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие в результате сброса сточных вод не рассчитана. Следовательно, в результате реализации проекта будет оказано существенное негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод, а бюджет РФ не получит плату за такое негативное воздействие в размере до 1,3 млрд руб.».



В пресс-службе «Группы ЛСР» «Фонтанке» заявили, что сомневаются в статусе подготовленной экологами экспертизы: «Называть этот документ «общественной экспертизой» некорректно, ибо «общественная экспертиза» — это официальный термин, прописанный в федеральном законодательстве, и данный документ ему не соответствует. Нам он был предъявлен лишь накануне. На его изучение суд отвел срок до 20 октября, которым мы планируем сполна воспользоваться. При этом не будем забывать, что проект реализуется в соответствии с абсолютно легитимной Государственной экологической экспертизой, а не с частным мнением отдельно взятых истцов, оплативших заключение неких экспертов».

