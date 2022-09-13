Общественная экспертиза нашла в проекте василеостровского намыва нарушения. Инвестор сомневается

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» опубликовала результаты общественной экологической экспертизы по проекту северного намыва Васильевского острова. Согласно выложенному 13 сентября документу, бюджет России может не получить до 1,3 млрд рублей.
В экспертизе утверждается, что в проекте намыва не предусмотрен контроль качества в части сброса сточных вод, а на их выпуске заявленные компанией-застройщиком ЛСР концентрации по взвешенным веществам превышают допустимые показатели в 1545 раз. «Представленные в проекте данные не позволяют сделать вывод о допустимости сброса сточных вод в Финский залив», — заключают специалисты.
Кроме того, в документе говорится об уроне для государственного бюджета: «В нарушение Водного кодекса и ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие в результате сброса сточных вод не рассчитана. Следовательно, в результате реализации проекта будет оказано существенное негативное воздействие на окружающую среду при сбросе сточных вод, а бюджет РФ не получит плату за такое негативное воздействие в размере до 1,3 млрд руб.».
В пресс-службе «Группы ЛСР» «Фонтанке» заявили, что сомневаются в статусе подготовленной экологами экспертизы: «Называть этот документ «общественной экспертизой» некорректно, ибо «общественная экспертиза» — это официальный термин, прописанный в федеральном законодательстве, и данный документ ему не соответствует. Нам он был предъявлен лишь накануне. На его изучение суд отвел срок до 20 октября, которым мы планируем сполна воспользоваться. При этом не будем забывать, что проект реализуется в соответствии с абсолютно легитимной Государственной экологической экспертизой, а не с частным мнением отдельно взятых истцов, оплативших заключение неких экспертов».
Напомним, что официально комитет по природопользованию зарегистрировал заявление «Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей» о проведении общественной экспертизы весной 2021 года. Право на проведение такого дополнительного исследования гарантировано Федеральным законом «Об экологической экспертизе». Получение документации для проведения этой экспертизы не обошлось без похода в суд.
В апреле 2022 года на заседании Градостроительного совета стало известно, что на намыве планируется поселить примерно 30 тысяч человек, а общая площадь построенной недвижимости может составить 130 тыс. кв. м.
Непосредственно работы на намыве в этой части стартовали весной. Против создания в этом месте земли активно возражают местные жители: они регулярно собираются на «чаепития», требуют сохранить в этом месте общественный пляж. А также жалуются на шум от ночных работ и даже устроили показательную «ночевку» с палатками и спальниками у отделения полиции.
Кроме того, горожане подали иск об оспаривании государственной экологической экспертизы, которая одобрила проект намыва. Дело рассматривается в Куйбышевском районном суде. На последнем заседании судья приобщил к материалам дела результаты общественной экспертизы. Следующее заседание назначено на 20 октября.