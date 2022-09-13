Из «Гелендвагена» на Стачек достали американский пистолет и «решальщика», претендовавшего на трон Апрашки

Запрет на въезд в Россию снова не остановил гражданина Азербайджана, уже приезжавшего в Петербург по поддельным документам. Четыре года назад полиция не дала ему занять трон «императора Апрашки», сейчас помешала разбираться с долгами земляков.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 сентября, «решальщика» из ближнего зарубежья уголовный розыск, отрабатывавший оперативную информацию, задержал у дома 4 по Кронштадтской площади. 38-летнего иностранца достали из «Гелендвагена» петербургского коммерсанта. В машине друга он возил боевой Smith & Wesson и 15 патронов к нему.



Полицейским мужчина заявил, что нашёл американский пистолет позапрошлым летом во время автомобильной поездки из Белоруссии в Петербург. Шанс убедить сотрудников едва ли был.

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«Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, и тоже за незаконный оборот оружия. После отбывания срока в 2017 году иностранец был вынужден вернуться на родину, так как было принято постановление о нежелательности его нахождения на территории России», — рассказали в главке.

Запрет на въезд препятствием для путешествий в Россию не стал. По данным «Фонтанки», вечером 7 сентября с оперативниками объяснялся гражданин Азербайджана, который летом 2018 года был задержан в Петербурге как посланник популярного вора в законе Лоту Гули, претендовавшего на звание «императора Апраксина двора».

