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    Из «Гелендвагена» на Стачек достали американский пистолет и «решальщика», претендовавшего на трон Апрашки

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    16 комментариев

    Запрет на въезд в Россию снова не остановил гражданина Азербайджана, уже приезжавшего в Петербург по поддельным документам. Четыре года назад полиция не дала ему занять трон «императора Апрашки», сейчас помешала разбираться с долгами земляков.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 13 сентября, «решальщика» из ближнего зарубежья уголовный розыск, отрабатывавший оперативную информацию, задержал у дома 4 по Кронштадтской площади. 38-летнего иностранца достали из «Гелендвагена» петербургского коммерсанта. В машине друга он возил боевой Smith & Wesson и 15 патронов к нему.

    Полицейским мужчина заявил, что нашёл американский пистолет позапрошлым летом во время автомобильной поездки из Белоруссии в Петербург. Шанс убедить сотрудников едва ли был.

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    «Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, и тоже за незаконный оборот оружия. После отбывания срока в 2017 году иностранец был вынужден вернуться на родину, так как было принято постановление о нежелательности его нахождения на территории России», — рассказали в главке.

    Запрет на въезд препятствием для путешествий в Россию не стал. По данным «Фонтанки», вечером 7 сентября с оперативниками объяснялся гражданин Азербайджана, который летом 2018 года был задержан в Петербурге как посланник популярного вора в законе Лоту Гули, претендовавшего на звание «императора Апраксина двора».

    Карьерный рост стал возможен после раздела полномочий по сбору дани с азербайджанских торговцев на рынке в пользу Лоту Гули, который привёл к убийству в Апраксином переулке. «Коронацию» остановили при поддержке СОБРа, иностранца депортировали.

    В этот раз возвращать на родину его не спешат. Пистолет потянул на уголовное дело о незаконном хранении оружия, фигурант арестован. В полиции добавили, что в Петербурге иностранец активно занимался «общественной» деятельностью: решал спорные долговые вопросы среди своих земляков.

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    Комментарии 16

    hoboot13 Сен 2022 в 12:28
    прикольно.
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