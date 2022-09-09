Преследователь угрожал американской актрисе 12 лет. Поймать его смогли благодаря ДНК на соломинке из фаст-фуда

В США вынесен приговор в отношении преследователя актрисы Евы ЛаРю («Мыслить, как преступник»). Женщина на протяжении 12 лет получала письма с угрозами. Дошло до того, что ее семья боялась выходить за пределы дома. Об этом 9 сентября сообщает CNN.

Сталкер преследовал актрису 12 лет Первые письма с угрозами от неизвестного начали поступать в марте 2007 года. Изначально сталкер лишь некоторые письма посвящал дочери ЛаРю, которой на тот момент было 7 лет. Но уже в 2015-ом начали приходить письма, адресованные ребенку. Преследователь звонил и в школу девочки. Он заявлял, что отец ребенка и пришел, чтобы забрать ее.

«Я буду преследовать тебя до самой смерти», – цитирует одно из писем издание. В другом письме он угрожал сексуальным насилием над дочерью ЛаРю. Письма были подписаны «Фредди Крюгер». Да, тот самый из «Кошмара на улице Вязов». В результате актриса продала дом и переехала с семьей не куда-нибудь, а в Европу. От преследователя они пытались скрыться в Италии. Вернувшись в Калифорнию, актриса купила дом, но оформила его не на себя, а на коммерческое предприятие. Фокус не удался – письма с угрозами начали поступать снова.

Как удалось поймать преследователя актрисы ДНК с конвертов ФБР собирало систематически, однако до 2019 года выяснить, кому оно принадлежит, было невозможно. В ходе расследования была применена новая область генетической генеалогии. Метод заключается в том, что власти загружают ДНК в общедоступную базу данных. Таким образом возможно идентифицировать любых родственников подозреваемого, которые могли предоставить ДНК для тестирования. Далее строится генеалогическое древо, чтобы сузить круг людей, которые, возможно, имели отношение к преступлению. Тем не менее, следователям все равно необходимо ДНК подозреваемого.

В ситуации со сталкером ЛаРю следователи направились в Огайо (штат США) и «вели» предполагаемого преступника. В какой-то момент им повезло: подозреваемый вышел с работы (а трудился он помощником медсестры в доме престарелых) и направился домой. По пути поел. То, что осталось, оказалось в мусорном баке. В том числе, соломинка для питья газировки с ДНК.

Преследователь был арестован в ноябре 2019 года. Сталкер осужден, но актриса до сих пор боится преследования На суде преследователь признался: в семье с ним жестоко обращались, а в школе и вовсе издевались. Он до сих пор проходит лечение от психических заболеваний. «Я искренне извиняюсь за то, что я делал последние 12 лет, подвергая вас и вашу семью адскому поведению», – заявил мужчина.