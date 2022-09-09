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    РЖД запустит сотни дополнительных поездов на юг России в бархатный сезон. Из Петербурга — тоже

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    Интерес россиян к южным курортам в сентябре-октябре 2022 года не снижается, отмечают в холдинге «РЖД». За бархатный сезон компания рассчитывает перевезти к Черноморскому побережью и на Северный Кавказ еще больше пассажиров, чем в прошлом году и даже допандемийном 2019-м.

    Для перевозок пассажиров на юг в сентябре-октябре на этих направлениях назначено около 300 дополнительных рейсов, сообщает 9 сентября пресс-служба «РЖД». Ряду поездов продлили летний график курсирования, некоторые сезонные летние и круглогодичные поезда будут ходить чаще. Самыми востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды и Кисловодск. В бархатный сезон 2022 года по ним планируют перевезти более 2 миллионов пассажиров — это на 50% больше, чем в 2021 году, и на 20% больше показателя 2019 года.

    Так, осенью будут курсировать поезд № 542/541 Москва — Адлер, причем в двухэтажном исполнении, а также поезда № 255/256 и № 481/482 Москва — Новороссийск. Поезда № 83/84 Москва — Адлер, № 110/109 Москва — Анапа и № 125/126 Москва — Новороссийск будут ходить чаще. Также продлят до ноября работу рейсов в Анапу, Адлер и Новороссийск из некоторых других городов. В том числе это коснется направления Петербург — Анапа.

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