РЖД запустит сотни дополнительных поездов на юг России в бархатный сезон. Из Петербурга — тоже

Интерес россиян к южным курортам в сентябре-октябре 2022 года не снижается, отмечают в холдинге «РЖД». За бархатный сезон компания рассчитывает перевезти к Черноморскому побережью и на Северный Кавказ еще больше пассажиров, чем в прошлом году и даже допандемийном 2019-м.



Для перевозок пассажиров на юг в сентябре-октябре на этих направлениях назначено около 300 дополнительных рейсов, сообщает 9 сентября пресс-служба «РЖД». Ряду поездов продлили летний график курсирования, некоторые сезонные летние и круглогодичные поезда будут ходить чаще. Самыми востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды и Кисловодск. В бархатный сезон 2022 года по ним планируют перевезти более 2 миллионов пассажиров — это на 50% больше, чем в 2021 году, и на 20% больше показателя 2019 года.