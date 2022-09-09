Все проблемы нипочём: «АвтоВАЗ» нацелился на создание нового поколения Lada Granta

Руководство «АвтоВАЗа» анонсировало новое поколение Lada Granta, но сроки пока точно не определены. Об этом в интервью РБК в пятницу, 9 сентября, рассказал гендиректор волжского автозавода Максим Соколов.



По его словам, это будет целое семейство автомобилей: «и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении». При этом Соколов добавил, что «поставить модель на конвейер — это не то, что собрать один или даже мелкую партию опытного производства». «Это серьёзная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели», — подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

