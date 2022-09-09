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    Все проблемы нипочём: «АвтоВАЗ» нацелился на создание нового поколения Lada Granta

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    Руководство «АвтоВАЗа» анонсировало новое поколение Lada Granta, но сроки пока точно не определены. Об этом в интервью РБК в пятницу, 9 сентября, рассказал гендиректор волжского автозавода Максим Соколов.

    По его словам, это будет целое семейство автомобилей: «и седан, и универсал, и на базе универсала более продвинутая модель, которую мы намерены производить через пару лет, и это будет новым шагом в нашем отечественном автомобилестроении». При этом Соколов добавил, что «поставить модель на конвейер — это не то, что собрать один или даже мелкую партию опытного производства». «Это серьёзная работа инжиниринга, производственников, логистов, закупщиков. Поэтому это всегда требует времени, и два года, даже три года — это нормальный срок для запуска новой модели», — подчеркнул глава «АвтоВАЗа».

    Напомним, что «АвтоВАЗ» простаивал в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня — вышла Lada Granta Classic 2022 — первая модель после ухода Renault из России. При этом в начале августа «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение. Лишь в последних числах лета волжский автоконцерн заявил, что основное производство и все дочерние компании возвращаются к привычному графику работы.

    В конце августа также появилась информация, что «АвтоВАЗ» возобновил продажи модели LADA Niva Travel (прежнее название — Niva Chevrolet) и продолжил выпуск Lada Granta c подушками безопасности. Позднее стало известно, что автозавод не собирается возобновлять производство LADA XRАY, поскольку у этой модели слишком много компонентов, недоступных для поставок.

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