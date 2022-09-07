«АвтоВАЗ» отказался от «Лады XRAY»

Концерн «АвтоВАЗ» не собирается возобновлять производство LADA XRАY: слишком много компонентов, недоступных для поставок. Об этом на ВЭФ-2022 7 сентября рассказал в интервью ТАСС президент компании Максим Соколов.
«Отвечу коротко: никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал Соколов.
В беседе с РИА Новости он заявил, что завод планирует снова выпускать LADA Largus в Тольятти в конце 2022 — начале 2023 года,
Производство «Ларгусов» периодически останавливалось с апреля из-за дефицита комплектующих на фоне логистического кризиса. Последний раз партию в 1,8 тысячи штук выпустили в июле.
Накануне Соколов упомянул, что опытная партия электрических LADA Largus может быть выпущена в 2023 году. Сегодня он сказал ТАСС, что E-Largus будет стоить на 20–30% дороже своего прототипа с двигателем внутреннего сгорания, а начать производство концерн планирует менее чем через три года.
«С учетом того, что Largus уже производится... по крайней мере с точки зрения механики, шасси и кузова, мы рассчитываем, что нам потребуется меньше времени… В теории, да, можно говорить о том, что E-Largus будет стоить на 20–30% дороже, чем версия с ДВС. Это базовый принцип сегодня в мировом автопроме», — рассказал Соколов на Восточном экономическом форуме.
Сейчас цены на «Ларгусы» начинаются от 1,3 миллиона рублей.
Во втором полугодии 2022 года предприятие намерено выпустить около 140 тыс. автомобилей.
«Во втором полугодии мы произведем 140 тыс. автомобилей. А в следующем году поставлена задача произвести даже больше, чем было в 2021 году, — 500 тыс. автомобилей», — цитирует Соколова ТАСС.