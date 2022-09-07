«АвтоВАЗ» отказался от «Лады XRAY»

Концерн «АвтоВАЗ» не собирается возобновлять производство LADA XRАY: слишком много компонентов, недоступных для поставок. Об этом на ВЭФ-2022 7 сентября рассказал в интервью ТАСС президент компании Максим Соколов.



«Отвечу коротко: никогда. Мы не планируем возобновлять его производство, поскольку слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован сегодня для поставок», — сказал Соколов.



В беседе с РИА Новости он заявил, что завод планирует снова выпускать LADA Largus в Тольятти в конце 2022 — начале 2023 года,

