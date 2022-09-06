Глава «АвтоВАЗа»: электрический «Ларгус» могут выпустить в 2023 году

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 году выпустить опытную партию электрических LADA Largus. Президент автогиганта Максим Соколов, выступая 6 сентября на Восточном экономическом форуме на острове Русский, не исключил появление в следующем году и серийной версии электромобиля.



«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя, может быть, в рамках следующего года дойдёт до небольшой серии», — цитирует главу «АвтоВАЗа» РИА Новости.