Глава «АвтоВАЗа»: электрический «Ларгус» могут выпустить в 2023 году

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 году выпустить опытную партию электрических LADA Largus. Президент автогиганта Максим Соколов, выступая 6 сентября на Восточном экономическом форуме на острове Русский, не исключил появление в следующем году и серийной версии электромобиля.
«Первые прототипы — обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля — появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную — опытную, но хотя, может быть, в рамках следующего года дойдёт до небольшой серии», — цитирует главу «АвтоВАЗа» РИА Новости.
Ранее сообщалось, что производство LADA е-Largus планируют наладить на заводе в Ижевске. Ранее на площадке выпускали автомобили семейства Vesta, но из-за проблем с логистикой выпуск был приостановлен. В начале августа стало известно, что компания предложила работниками завода выплаты за добровольное увольнение.
Помимо Ижевска, «АвтоВАЗ» владеет производственной площадкой в Тольятти. Модельный ряд LADA представляют пять семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. В Минпромторге подчеркивали, что, несмотря на передачу активов Renault в государственную собственность, вся линейка «Лад» будет сохранена.