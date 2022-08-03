АвтоВАЗ предложил сотрудникам выплаты за добровольное увольнение

Компания «АвтоВАЗ» предложила сотрудникам завода в Ижевске добровольное увольнение. Компенсацией за это станут постоянные рабочие места на других предприятиях города и единовременные выплаты. Об этом 3 августа сообщает Autonews.ru.
В компании готовы заплатить за переобучение работников на новые профессии, в которых есть необходимость на рынке труда Ижевска и Удмуртии. После этого им будут помогать в поиске нового места. Вдобавок к этому, АвтоВАЗ предложит разовую выплату семи средних зарплат работникам предпенсионного возраста, если те захотят выйти на пенсию раньше срока. Меры поддержки, подчеркнули в компании, сугубо добровольными для каждого работника, массовое сокращение персонала не планируется.
Отметим, что на заводе в Ижевске производили модели семейства Lada Vesta, но из-за проблем с логистикой выпуск автомобилей сейчас приостановлен.
На данный момент компания производит только две модели — «упрощённые» версии Lada Granta и Lada Niva.
Напомним, после начала спецоперации на Украине АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих был вынужден несколько недель подряд уходить в простой. Кроме того, компания переносила корпоративный отпуск на апрель вместо июля-августа и перешла на четырёхдневную рабочую неделю.