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    Экономика и санкции

    АвтоВАЗ предложил сотрудникам выплаты за добровольное увольнение

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    Компания «АвтоВАЗ» предложила сотрудникам завода в Ижевске добровольное увольнение. Компенсацией за это станут постоянные рабочие места на других предприятиях города и единовременные выплаты. Об этом 3 августа сообщает Autonews.ru.

    В компании готовы заплатить за переобучение работников на новые профессии, в которых есть необходимость на рынке труда Ижевска и Удмуртии. После этого им будут помогать в поиске нового места. Вдобавок к этому, АвтоВАЗ предложит разовую выплату семи средних зарплат работникам предпенсионного возраста, если те захотят выйти на пенсию раньше срока. Меры поддержки, подчеркнули в компании, сугубо добровольными для каждого работника, массовое сокращение персонала не планируется.

    Отметим, что на заводе в Ижевске производили модели семейства Lada Vesta, но из-за проблем с логистикой выпуск автомобилей сейчас приостановлен.

    На данный момент компания производит только две модели — «упрощённые» версии Lada Granta и Lada Niva.

    Напомним, после начала спецоперации на Украине АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих был вынужден несколько недель подряд уходить в простой. Кроме того, компания переносила корпоративный отпуск на апрель вместо июля-августа и перешла на четырёхдневную рабочую неделю.

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