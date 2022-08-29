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    «АвтоВАЗ» и его «дочки» вернулись к привычному графику работы

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    «АвтоВАЗ» и его дочерние компании с этого дня переходят на классическую пятидневную рабочую неделю. При этом автосборочное предприятие в Тольятти будет работать по шесть дней. Об этом утром в понедельник, 29 августа, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗА».

    Как отмечают в компании, данные меры «необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России». С начала осени «АвтоВАЗ» пообещал также открыть дополнительный набор персонала на свои сборочные линии в Тольятти.

    Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta c подушками безопасности. Кроме этого, компания объявила, что возвращается к продажам модели LADA Niva Travel (прежнее название — Niva Chevrolet).

    «Автоваз» находился в простое в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня — вышла Lada Granta Classic 2022 — первая модель после ухода Renault из России. При этом в начале августа «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске выплаты за добровольное увольнение.

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