«АвтоВАЗ» и его «дочки» вернулись к привычному графику работы

«АвтоВАЗ» и его дочерние компании с этого дня переходят на классическую пятидневную рабочую неделю. При этом автосборочное предприятие в Тольятти будет работать по шесть дней. Об этом утром в понедельник, 29 августа, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗА».



Как отмечают в компании, данные меры «необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России». С начала осени «АвтоВАЗ» пообещал также открыть дополнительный набор персонала на свои сборочные линии в Тольятти.

