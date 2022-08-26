«АвтоВАЗ» возобновил продажи LADA Niva Travel, теперь без Chevrolet

Компания «АвтоВАЗ» 26 августа объявила о возобновлении продажи модели LADA Niva Travel (прежнее название — Niva Chevrolet). Всего будет три комплектации внедорожника.

Сборка была перезапущена в середине августа. Также на заводе компании в Тольятти перезапущено производство LADA Granta с начала июня и LADA Niva Legend (4х4) с середины июля. Niva и Granta выпускаются на разных сборочных линиях.



Стоимость LADA Niva Travel в базовой версии начинается от 797,2 тыс. руб. по госпрограмме льготного кредитования.

