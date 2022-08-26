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    «АвтоВАЗ» возобновил продажи LADA Niva Travel, теперь без Chevrolet

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    Компания «АвтоВАЗ» 26 августа объявила о возобновлении продажи модели LADA Niva Travel (прежнее название — Niva Chevrolet). Всего будет три комплектации внедорожника.

    Фото: «АвтоВАЗ»
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    Сборка была перезапущена в середине августа. Также на заводе компании в Тольятти перезапущено производство LADA Granta с начала июня и LADA Niva Legend (4х4) с середины июля. Niva и Granta выпускаются на разных сборочных линиях.

    Стоимость LADA Niva Travel в базовой версии начинается от 797,2 тыс. руб. по госпрограмме льготного кредитования.

    По данным АЕБ, за 7 месяцев этого года «АвтоВАЗ» в России продал 85 037 автомобилей LADA, что в 2,7 раза (на 63 %) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. После ухода Renault акционерами компании являются ФГУП «НАМИ» (67,7 %) и госкорпорация «Ростех» (32,3 %).

    Фото: «АвтоВАЗ»

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