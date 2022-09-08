Крокодил Гоша из ТК «Старая Деревня» вызвал женский гнев и внимание Росприроднадзора

Женщина из Петербурга была крайне возмущена, увидев в ТК «Старая Деревня» у одноименной станции метро настоящего крокодила по имени Гоша. Свои эмоции она донесла до Росприроднадзора по СЗФО, сотрудники которого внесли предостережение по факту содержания рептилии в торговом центре.

«Животное находится в перечне запрещенных к содержанию в условиях неволи, если оно приобретено после 1 января 2020 года. Животное содержится в торговом центре с целью демонстрации посетителям. Использование юридическим лицом животного, запрещенного к содержанию в условиях неволи, свидетельствует о возможном несоблюдении требований действующего законодательства в области обращения с животными», — говорится в сообщении Росприроднадзора 8 сентября.

По данным «Фонтанки», предприниматель должен предоставить документы, которые подтверждают время, проведенное рептилией в торговом комплексе. Кстати, крокодила зовут Гоша, и он, если верить администрации ТК, живет тут с самого основания.



«Со дня открытия комплекса наш ТК взял на содержание живого крокодила. Его зовут Гоша. Он живет в акватеррариуме, где поддерживается температура, влажность и должное количество УФ-лучей — нормальных для содержания рептилий. За Гошей наблюдает и кормит, убирает его террариум квалифицированный биолог-герпетолог, а также он следит за условиями содержания нашего крокодила по ГОСТу», — говорится в группе ТК «Старая Деревня».

