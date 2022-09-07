Рекорд. На ВЭФ подписали соглашений на 3,2 трлн рублей

Общая сумма инвестиционных соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме, превысила 3,2 триллиона рублей. Об этом 7 сентября заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
«Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тысяч гостей. Подписаны соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов. Это тоже рекорд», — сказал он (цитата по РИА Новости). Всего, по его словам, было заключено более 260 сделок.
Отметим, что, по оценкам советника президента РФ Антона Кобякова, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашений на сумму 5,6 трлн рублей. Губернатор Александр Беглов говорил, что Северная столица в ходе ПМЭФ-2022 заключила соглашений на 500 млрд рублей.
Восточный экономический форум проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. 7 сентября участие в пленарном заседании принял президент РФ Владимир Путин. Он говорил о визовой политике, приговоре Ивану Сафронову, газовом кризисе в Европе на фоне санкций, спецоперации на Украине, демократии в Великобритании и многом другом.