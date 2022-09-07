Путин: Журналист Сафронов зарабатывал сбором информации и ее передачей западной разведке

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ответил на вопрос о приговоре журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года за государственную измену (ст. 275 УК РФ). За сотрудничество с чешской разведкой и шпионаж в пользу ФРГ ему назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Глава государства заявил, что Сафронов зарабатывал не только журналистикой, а еще был советником главы Роскосмоса и занимался сбором «соответствующих материалов, которые передавал в распоряжение одной из западных разведок».

«Контрразведка наблюдала за ним в течение нескольких лет. Сидела на каналах его связи, с теми, кто платил ему за эту закрытую секретную информацию деньги. Все отфиксировала. В ходе следственных действий арестовала не только его, но и средства связи, которыми он пользовался. Суд посчитал это доказанным и принял соответствующее судебное решение», — ответил президент России. Насколько суров приговор — Владимир Путин судить не стал и сослался на генпрокурора РФ Игоря Краснова. «Здесь [на ВЭФ] генеральный прокурор есть. Если он считает, что это избыточное и слишком суровое наказание, то всегда может опротестовать. Адвокаты осужденного могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию».