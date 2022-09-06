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    Песков заявил, что приговор Сафронову «очень суровый»

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может говорить что-либо о приговоре советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, но не сомневается, что это «очень суровый приговор».

    «Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — заявил представитель Кремля 6 сентября в интервью телеканалу РБК.

    Кроме того, Песков добавил, что Сафронов должен признать свою вину в случае прошения к президенту о помиловании, передаёт ТАСС.

    Ранее он предположил, что Путин узнает о приговоре из сообщений СМИ.

    Напомним, накануне Московский городской суд приговорил журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».

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