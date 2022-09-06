Песков заявил, что приговор Сафронову «очень суровый»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может говорить что-либо о приговоре советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, но не сомневается, что это «очень суровый приговор».



«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — заявил представитель Кремля 6 сентября в интервью телеканалу РБК.



Кроме того, Песков добавил, что Сафронов должен признать свою вину в случае прошения к президенту о помиловании, передаёт ТАСС.

