Песков заявил, что приговор Сафронову «очень суровый»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может говорить что-либо о приговоре советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, но не сомневается, что это «очень суровый приговор».
«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор. Больше мне нечего сказать по этой теме», — заявил представитель Кремля 6 сентября в интервью телеканалу РБК.
Кроме того, Песков добавил, что Сафронов должен признать свою вину в случае прошения к президенту о помиловании, передаёт ТАСС.
Ранее он предположил, что Путин узнает о приговоре из сообщений СМИ.
Напомним, накануне Московский городской суд приговорил журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Также ему назначили два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тыс. руб. Вину Сафронов не признал. По его мнению, уголовное преследование напрямую связано с журналистской деятельностью. Видеорепортаж из зала суда смотрите на «Фонтанке».