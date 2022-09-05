Закинули фото ради прикола. Какую гадость Глаз Бога предъявил петербургскому офицеру-подводнику

Дослужиться до капитана второго ранга, а сегодня вспомнить на допросе, как стал игроманом и насиловал студентку, - событие для ВМФ России. А во всем виноват эксперимент полицейского.

Из уважения к ВМФ России фотографию ньюсмейкера ставим в усеченном виде Поделиться Поделиться





Тренд на раскрытие преступлений прошлых лет родился не сегодня. Но по данным нашего издания, именно накануне оперативник уголовного розыска Петербурга листал материалы нераскрытых уголовных дел. Уж как он добрался до изнасилования десятилетней давности, журналист не уточнял, но он добрался. Там, наверняка, было много лишнего, забытого, помятого. Но была и фотография неизвестного, сделанная с видеокамеры.



А история случилась мерзкая: в марте 2011 года в Красносельском районе, в доме на улице Доблести под ножом изнасиловали студентку Кораблестроительного института. Когда это было… Да и петербурженке сейчас уже лет 30. И вот сотрудник решил закинуть это черно-белое фото в Глаз Бога.

Бот в Telegram анализирует открытые источники: соцсети, мессенджеры, поисковики, сайты, приложения. Находит взаимосвязи искомого объекта, информацию о физлице, организации, автомобиле, электронной почте, телефоне и пр. Часто используется полицией. В прошлом году заблокирован Роскомнадзором.



И ему Глаз (или Бог) ответил, мол, не вопрос, это такой-то – смотри внимательно социальные сети такие-то. "Прикольно", - наверняка усмехнулся опер. Но все же полистал то, что рекомендовано этим ресурсом. Дальше все пошло еще занимательней. Так как искомый не только был похож на мужчину, а очень похож, то решили его посмотреть уже как положено.

Кстати, на своей страничке 55-летний Леонид указал правду: в конце 90-х получил диплом штурмана подводных лодок Высшего военно-морского училища имени Фрунзе (сейчас – имени Петра Великого). А после он служил на Северном флоте, а дальше интернет не в курсе.



Когда же уголовный розыск окончательно прикинул фото к носу, то решили не тянуть. И утром 5 сентября возле парадной дома его нежно встретили. Нежно, потому как установленный оказался не просто капитаном второго ранга (хорошо – не адмиралом), так еще и ценным офицером специального подразделения ВМФ в Петергофе.

Его довезли в Следственный комитет, где без вводных бесед объяснили, с чего бы это все. То есть, показали именно ту десятилетней давности фотографию. И вы знаете? – повышенного голоса в стиле "Да, как вы смеете!" из кабинета не раздавалось.



По информации 47news, Леонид вспомнил (и причем письменно), как он жил-служил, какие у него двое детей, а потом все и признал.

Как в тот день увидел блондинку, зашел за ней в парадную, в лифте приставил нож, поднялся с ней на верхний этаж, заставил ее снять джинсы, повернуться к нему спиной. Правда в тот день ему было 34 года и нес он погоны просто капитана. Говорят, когда следователь на минутку выходил в коридор, он спрашивал у коллег: "Это я один слышу? Или это реальность?".

Да и вообще: следователь много чего нового узнал про старшего офицера. Например, тот зачем-то поведал ему, что он зависимый от компьютерной игры "Легенды. Наследие драконов". Сотрудник погуглил. Журналист тоже.



Российская онлайн-игра с миллионами пользователей. "Действие разворачивается в магическом мире, опустошенном длительной войной между людьми, драконами и расой Магмаров".

По окончании всего этого процессуального шоу "капу-два" выдали подписку о невыезде. А что его закрывать-то, если он еще вчера воспитывал подводный спецназ. Единственно, что у него не спросили: "Как вам в голову-то могло такое прийти?".

Все же эта история на военно-морских новостях не закончится. Очная ставка и дело передадут в Военно-следственный комитет. А там и до трибунала недалеко.



Редакция 47news буквально ощущает, как руководство его воинской части обхватывает головы руками. Евгений Вышенков, 47news.ru