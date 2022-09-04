«За полчаса с каждого было снято штук по 200, лучший улов за сезон». Лосиные вши в Ленобласти ополчились на грибников

В нынешнем сезоне в лесах Ленобласти любителям тихой охоты приходится выдерживать на редкость сильный натиск насекомых. Если в начале лета людей и животных одолевали комары, то сейчас — лосиные вши.



«Такого количества лосиных мух я не припомню. После получаса в лесу картина маслом: стоят 3 мужика у машины на трассе, раздевшись по пояс, и снимают со спин друг друга эту бяку. За полчаса с каждого было снято штук по 200. Лучший улов за сезон))», — рассказывает 4 сентября Алексей в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». «Лес радует снова. Но, лосиные вши, думала, нас съедят», — пишет Анна. Ей вторит Галина: «Собрала немного лисичек и брусники, да вошь лосиная прямо заела, её прямо тьма».

