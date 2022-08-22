Лось под Петербургом выкопал себе бассейн

Оригинальный способ спастись от жары придумал лось во Всеволожском районе Ленинградской области. У него есть свой бассейн. Об этом рассказывает 22 августа петербургский зоолог Павел Глазков на канале «Каждой твари по паре».
«Проверил одно из «лосиных мест» во Всеволожском районе. В центре заросшего поля неожиданно нашел искусственную яму, заполненную водой. По следам от копыт я без труда определил автора этой чаши — им оказался лось. По следам видно, что в этой специально сделанной водяной кровати лось спасается от жары и назойливых кровососов уже не первый день», — поясняет зоолог.
Он установил рядом с «водоёмом» видеоловушку, и уже на следующей день она «поймала» лося.
Лосям в лесах этим летом приходится тяжело и от жары, и от комаров. В поисках спасения они часто выходят на дороги, где есть ветерок, и попадают в ДТП.