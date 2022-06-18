    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-з

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd56.71eur59.33
    ТЕМА ДНЯ

    Каким запомнится ПМЭФ-2022

    Итоги ПМЭФ-2022Задержки в ПулковоКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Посмотрите и ужаснитесь. В кадр видеоловушки под Петербургом попал лось, облепленный комарами

    6605
    8 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    В лесах Ленинградской области активно расплодились комары и мошки. Об их количестве можно судить по записи видеоловушки, которую петербургский зоолог Павел Глазков установил во Всеволожском районе области.

    В кадре крупным планом — ноги лося, облепленные насекомыми. Видео опубликовано на канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 18 июня.

    «Именно спасаясь от кровососов, лоси и выходят на открытые участки леса — чтобы хоть как-то спастись в потоках ветра. Назойливые насекомые становятся одной из частых причин появления животных на дорогах летом», — объясняет Павел Глазков. И напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными в сумерки и по ночам и соблюдать скоростной режим.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    275203172
    Разводят на себе всякую гадость, фу. А их еще охраняют.
    Leadmonkey
    Не люблю июнь.
    AGP
    Больше похоже на лосиных вшей.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close