Посмотрите и ужаснитесь. В кадр видеоловушки под Петербургом попал лось, облепленный комарами

В лесах Ленинградской области активно расплодились комары и мошки. Об их количестве можно судить по записи видеоловушки, которую петербургский зоолог Павел Глазков установил во Всеволожском районе области.



В кадре крупным планом — ноги лося, облепленные насекомыми. Видео опубликовано на канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 18 июня.

