Посмотрите и ужаснитесь. В кадр видеоловушки под Петербургом попал лось, облепленный комарами

В лесах Ленинградской области активно расплодились комары и мошки. Об их количестве можно судить по записи видеоловушки, которую петербургский зоолог Павел Глазков установил во Всеволожском районе области.
В кадре крупным планом — ноги лося, облепленные насекомыми. Видео опубликовано на канале «Каждой твари по паре» «ВКонтакте» 18 июня.
«Именно спасаясь от кровососов, лоси и выходят на открытые участки леса — чтобы хоть как-то спастись в потоках ветра. Назойливые насекомые становятся одной из частых причин появления животных на дорогах летом», — объясняет Павел Глазков. И напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными в сумерки и по ночам и соблюдать скоростной режим.