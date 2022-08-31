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    СК просит помочь в раскрытии убийства целой семьи и незнакомца на берегу Ижоры

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    Уже 14 лет следствие бьется над уголовным делом, в котором сплошные неизвестные. В 2008 году из реки Ижоры в Тихвинском районе начали вылавливать трупы. Последний из воды извлекли в прошлом году. 31 августа СК по Ленобласти вновь обратился к жителям региона и страны с просьбой вглядеться в портреты двух мужчин и женщины. Так могли выглядеть убитые.

    Фото: СУ СКР по Ленинградской области
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    В апреле 2008 года на берегу Ижоры нашли труп мужчины, завернутый в полиэтилен и покрывало. Состояние тела оставляло желать лучшего, поэтому личность установить не удалось. В августе река показала еще два тела — мужское и женское, также замотанные и связанные. В октябре 2021 года искатель металлолома случайно выудил из Ижоры сумку с гирей и детским скелетом. Кости принадлежали ребенку 5–10 лет. Конечности были скреплены проволокой. Экспертиза установила, что девочка была дочерью погибшей женщины и одного из мужчин. Обоим было 45–50 лет.

    Следователи СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией об исчезновении из любых регионов РФ семей в составе муж, жена, дочь, с просьбой сообщить сведения по телефону 8-812-492-01-58 или следователю по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области Борисову Денису Александровичу 8-952-266-92-44.

    Фото: СУ СКР по Ленинградской области

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