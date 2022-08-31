Подмочила репутацию. «Орнелла» заставила жителей центра Петербурга вооружиться тазиками и тряпками

Ненадежные крыши и циклон «Орнелла» оказались несчастливым тандемом: оставили жителям центра Петербурга сюрпризы в виде ручейков, струящихся по стенам. В злополучном доме 17–19 по улице Радищева совсем недавно залатали дыру в потолке, а сегодня жильцы столкнулись с новыми проблемами.



Читатели «Фонтанки»

«У нас продолжают менять крышу. Они сняли металл, пошел дождь, и у нас по всей квартире потекли окна. С половины пятого утра собираю воду с подоконников, потому что иначе она течет», — рассказывает Елена, чья квартира находится на последнем этаже — пятом.



Проблему устраняют с помощью тазиков — причем вода в них собирается не прозрачная, а зловещего розово-оранжевого цвета. По словам жильцов, дело в веществе, которым обработаны стропила.

Соседу Елены с четвертого этажа Виталию тоже скучать не приходится: приехав домой, он обнаружил на полу лужу. Воду он убрал, но теперь беспокоится за сохранность ламината. «Звонил я в ЖКС, потом ответственному из Фонда капремонта. Он не в курсе, ему его бригадир вообще не доложил ни о чем, как он сказал», — добавляет наш собеседник.



При этом в соседней парадной, где в середине августа образовалась дыра в потолке, таких потопов нет, рассказала «Фонтанке» читательница Анна. Починки пришлось ждать около недели.

В Фонде капремонта тогда заявили, что обрушение произошло в перекрытиях, «которые не являются объектом ремонта», а причиной назвали «общее состояние дома и его эксплуатацию».

Теперь же в фонде отмечают, что с той историей нынешние протечки никак не связаны, проблему устраняет подрядчик.

«Исполнитель работ обязуется полностью возместить ущерб собственникам. Напоминаем, что тогда участок обрушения не являлся объектом ремонта. В зоне не проводилось складирования строительных материалов или опирания конструкций, однако подрядчик также взял на себя ликвидацию последствий», — добавили в фонде.



С похожей проблемой столкнулась и жительница дома 44 на Лиговском проспекте. Её комната в коммунальной квартире превратилась в «минное поле» из тазиков и прочих ёмкостей, которые собирают падающие с потолка капли.

Лиговский проспект, 44 Читательница «Фонтанки» Зарема

Читательница «Фонтанки» Зарема рассказала, что все трудности — из-за дыр в крыше. В январе 2022 года в здании загорелась мансарда, расположенная на седьмом этаже. Теперь место кровли занял тент, который из-за ветра то и дело норовит пуститься в полёт.

«25 января 2022 года предположительно из-за неисправности проводки произошло короткое замыкание. Случился пожар, из-за которого горела крыша. С того момента никакой реакции со стороны ЖКС и администрации нет. Только обещания», — поделилась горожанка.



Зарема живёт на шестом этаже с пятилетним ребёнком. Вода течёт по проводке, что, по её мнению, в любой момент может стать причиной очередной пожароопасной ситуации.

Обстановка в квартире её соседки сверху, пенсионерки, пугает ещё сильнее. Число тазов там кратно больше, стены блестят от влаги, а разводы на потолке достигают метра в длину.

«Было известно, что будет дождь. Знали, что крыша в плохом состоянии. Ничего не было сделано. С января месяца мы не можем добиться хотя бы нормального перекрытия крыши. Кусок тента с крыши лежит на земле, прямо перед парадной», — добавила Зарема.

По словам читательницы, крышу периодически затягивают навесом, но часть похожего зелёного материала сейчас находится под колёсами припаркованной у дома машины.



Лиговский проспект, 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Зарема Лиговский проспект, 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Зарема Лиговский проспект, 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Зарема Лиговский проспект, 44 Фото: Читательница «Фонтанки» Зарема Поделиться Поделиться





«То, что от нас зависело, мы сделали. Натянули тент, периодически его поправляем, новый накрываем. Я был сегодня на этой крыше, ничего не падало. Насколько можно, там всё закрыто. Где можно прибить что-то, это сделано», — рассказали в ЖКС №4 Центрального района.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Центрального района.

