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    Водоканал: В Петербурге за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, больше всего — в Кронштадте

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Среднее количество осадков, выпавших в Петербурге за минувшие сутки, составляет более 23 мм. Это 30 % от месячной нормы осадков, то есть почти треть. Промежуточные итоги циклона «Орнелла» подводит 31 августа петербургский Водоканал.

    Максимальное количество осадков было зафиксировано в западных районах города. Это неудивительно — «Фонтанка» показывала пугающую карту «Яндекс.Погоды», где было видно, что именно эти районы первыми попали под удар стихии:

    • Кронштадтский район — 26,17 мм;
    • Петродворцовый район — 22,42 мм;
    • Курортный район — 20,87 мм.

    «Несмотря на значения, которые составили почти треть от месячной нормы, система водоотведения города успешно справилась с приемом дождевых стоков. Скоплений воды у социально значимых объектов, а также у наиболее уязвимых к скоплениям воды адресов не зафиксировано», — отчитывается Водоканал.

    Сегодня дождь в Петербурге продолжается, к нему добавится сильный ветер (в Ленобласти вообще действует штормовое предупреждение). Ситуация сложная: на дорогах растут пробки, падают деревья. На городских улицах дежурят 68 бригад Водоканала.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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