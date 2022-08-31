Водоканал: В Петербурге за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, больше всего — в Кронштадте

Среднее количество осадков, выпавших в Петербурге за минувшие сутки, составляет более 23 мм. Это 30 % от месячной нормы осадков, то есть почти треть. Промежуточные итоги циклона «Орнелла» подводит 31 августа петербургский Водоканал.



Максимальное количество осадков было зафиксировано в западных районах города. Это неудивительно — «Фонтанка» показывала пугающую карту «Яндекс.Погоды», где было видно, что именно эти районы первыми попали под удар стихии:

