Водоканал: В Петербурге за сутки выпало 30% месячной нормы осадков, больше всего — в Кронштадте

Среднее количество осадков, выпавших в Петербурге за минувшие сутки, составляет более 23 мм. Это
Максимальное количество осадков было зафиксировано в западных районах города. Это неудивительно — «Фонтанка» показывала пугающую карту «Яндекс.Погоды», где было видно, что именно эти районы первыми попали под удар стихии:
- Кронштадтский район — 26,17 мм;
- Петродворцовый район — 22,42 мм;
- Курортный район — 20,87 мм.
«Несмотря на значения, которые составили почти треть от месячной нормы, система водоотведения города успешно справилась с приемом дождевых стоков. Скоплений воды у социально значимых объектов, а также у наиболее уязвимых к скоплениям воды адресов не зафиксировано», — отчитывается Водоканал.
Сегодня дождь в Петербурге продолжается, к нему добавится сильный ветер (в Ленобласти вообще действует штормовое предупреждение). Ситуация сложная: на дорогах растут пробки, падают деревья. На городских улицах дежурят 68 бригад Водоканала.