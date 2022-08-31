    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    4 м/с, сев

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.58
    Платная парковка растетСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Петербурге на 7-8 градусов холоднее обычного. К дождю добавится сильный ветер

    302
    обсудить

    Погода в Петербурге продолжает портиться. Город — в тылу циклона.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа продолжится дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 10-12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

    «В последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений», - объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По оценке «Яндекс.Погоды», сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 31 сентября за 25 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 9 до 20 градусов в течение суток. Самое холодное 31 августа выдалось в 1975 году, плюс 6 днём, а самое тёплое - в 1963 году, плюс 27 градусов.

    ПоделитьсяПоделиться

    В четверг и пятницу дожди в городе станут кратковременными, но тепла ждать не стоит.

    Напомним, погоду в Петербурге испортил циклон «Орнелла». «Фонтанка» подробно рассказывала, как город встретил осень.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close