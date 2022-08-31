В Петербурге на 7-8 градусов холоднее обычного. К дождю добавится сильный ветер

Погода в Петербурге продолжает портиться. Город — в тылу циклона.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 31 августа продолжится дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток 10-12 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
«В последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений», - объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По оценке «Яндекс.Погоды», сегодняшний день в Петербурге может стать самым холодным 31 сентября за 25 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 9 до 20 градусов в течение суток. Самое холодное 31 августа выдалось в 1975 году, плюс 6 днём, а самое тёплое - в 1963 году, плюс 27 градусов.
В четверг и пятницу дожди в городе станут кратковременными, но тепла ждать не стоит.
Напомним, погоду в Петербурге испортил циклон «Орнелла». «Фонтанка» подробно рассказывала, как город встретил осень.