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    Аномальные пробки и упавшие деревья. Как Петербург встречает второй день дождей

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    Осенние пробки пришли в Петербург раньше срока. Обычно загруженность дорог резко повышается 1 сентября, когда дети идут в школы, но в этом году ситуацию изменила погода. В последний день лета, 31 августа, пробки достигли 5 баллов уже около половины девятого. Летом в это время обычно было 3 балла.

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    Вчера вечером во время дождя пробки в городе выросли до 9 баллов. Давка была не только на улицах, но и в метро. Сегодня на входе в метро тоже плотнее обычного, по крайней мере на Парнасе.

    Также продолжают падать деревья.

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    Припаркованные автомобили попали под удар на улице Есенина, у домов 12 и 14, и на Ярославском проспекте, 1, где ещё и перекрыло дорогу, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Синоптики обещают сильный ветер и сегодня.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Напомним, погоду в Петербурге испортил циклон «Орнелла». «Фонтанка» подробно рассказывала, как город встретил осень.

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