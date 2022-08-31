Аномальные пробки и упавшие деревья. Как Петербург встречает второй день дождей

Осенние пробки пришли в Петербург раньше срока. Обычно загруженность дорог резко повышается 1 сентября, когда дети идут в школы, но в этом году ситуацию изменила погода. В последний день лета, 31 августа, пробки достигли 5 баллов уже около половины девятого. Летом в это время обычно было 3 балла.
Вчера вечером во время дождя пробки в городе выросли до 9 баллов. Давка была не только на улицах, но и в метро. Сегодня на входе в метро тоже плотнее обычного, по крайней мере на Парнасе.
Также продолжают падать деревья.
Припаркованные автомобили попали под удар на улице Есенина, у домов 12 и 14, и на Ярославском проспекте, 1, где ещё и перекрыло дорогу, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Синоптики обещают сильный ветер и сегодня.