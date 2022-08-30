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    Девятибалльные пробки спустились в метро. В «Девяткино» пассажиры устроили «зомби-апокалипсис»

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    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Непогода подарила вечернюю давку пассажирам петербургского метро на конечной станции красной линии. «Коллапс», — охарактеризовали горожане попытку выбраться из-под земли и показали видео, больше напоминающее кадры из фильмов о зомби.

    Видео живой очереди, в которой стоят желающие зайти и выйти, 30 августа опубликовал портал «Мегаполис». Пассажиры дышат друг другу в затылок и топчутся практически на месте в переходе станции метро «Девяткино».

    В метрополитене уточнили, что станция работает в штатном режиме, ограничений ни на вход, ни на выход нет. Судя по всему, нырять под дождь готовы не все и в переходе столпились те, кто ждет маршрутку.

    Дождь в Петербург вернулся с пробками на дорогах, в начале седьмого часа вечера они уже достигли аномальных для этого времени девяти баллов. Синоптики ждут, что в последние два дня августа в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков. О том, как Петербург встретил обрушившуюся на город непогоду, читайте на «Фонтанке».

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