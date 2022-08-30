Девятибалльные пробки спустились в метро. В «Девяткино» пассажиры устроили «зомби-апокалипсис»

Непогода подарила вечернюю давку пассажирам петербургского метро на конечной станции красной линии. «Коллапс», — охарактеризовали горожане попытку выбраться из-под земли и показали видео, больше напоминающее кадры из фильмов о зомби.
Видео живой очереди, в которой стоят желающие зайти и выйти, 30 августа опубликовал портал «Мегаполис». Пассажиры дышат друг другу в затылок и топчутся практически на месте в переходе станции метро «Девяткино».
В метрополитене уточнили, что станция работает в штатном режиме, ограничений ни на вход, ни на выход нет. Судя по всему, нырять под дождь готовы не все и в переходе столпились те, кто ждет маршрутку.
Дождь в Петербург вернулся с пробками на дорогах, в начале седьмого часа вечера они уже достигли аномальных для этого времени девяти баллов. Синоптики ждут, что в последние два дня августа в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков. О том, как Петербург встретил обрушившуюся на город непогоду, читайте на «Фонтанке».