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    «Орнелла» мягко обошлась с Петербургом. Спасателей в первый день непогоды вызывали лишь семь раз

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    С начала дождей в Петербурге выпало 28 мм осадков. Но ветер несильно проредил зеленые насаждения.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 31 августа, на 7 утра пожарно-спасательные части семь раз вызывали на устранение последствий непогоды. Шесть раз пришлось убирать упавшие деревья и один раз — закреплять элемент кровли, который мог упасть на тротуар.

    Пострадавших нет.

    Под утро, как сообщают очевидцы, упавшее дерево перегородило 2-й Муринский проезд, оборвав по пути провод и придавив машину.

    Как сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса», это осложнило движение трамваев 40-го и 55-го маршрутов. Им пришлось объезжать по 1-му Муринскому. В 6:35 было восстановлено движение в штатном режиме.

    «Фонтанка» показывала, как в Петербурге падали от ветра деревья.

    Водоканал ранее сообщал, что от дождей пострадали больше всего три района — Кронштадтский, Петродворцовый и Курортный.

    По данным МЧС, сейчас в прибрежных районах сила ветра достигает 15 метров в секунду.

    Напомним, погоду в Петербурге испортил циклон «Орнелла». «Фонтанка» подробно рассказывала, как город встретил осень.

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