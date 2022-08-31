«Орнелла» мягко обошлась с Петербургом. Спасателей в первый день непогоды вызывали лишь семь раз

Под утро, как сообщают очевидцы, упавшее дерево перегородило 2-й Муринский проезд, оборвав по пути провод и придавив машину.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 31 августа, на 7 утра пожарно-спасательные части семь раз вызывали на устранение последствий непогоды. Шесть раз пришлось убирать упавшие деревья и один раз — закреплять элемент кровли, который мог упасть на тротуар.

С начала дождей в Петербурге выпало 28 мм осадков. Но ветер несильно проредил зеленые насаждения.

Как сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса», это осложнило движение трамваев 40-го и 55-го маршрутов. Им пришлось объезжать по 1-му Муринскому. В 6:35 было восстановлено движение в штатном режиме.



«Фонтанка» показывала, как в Петербурге падали от ветра деревья.



Водоканал ранее сообщал, что от дождей пострадали больше всего три района — Кронштадтский, Петродворцовый и Курортный.



По данным МЧС, сейчас в прибрежных районах сила ветра достигает 15 метров в секунду.

