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«В этой парадной огромные коммуналки, кое-где свет так и остался гореть». На Лиговском продолжают тушить пожар, растёт пробка

Плотная пробка образовалась на Лиговском проспекте из-за пожара в доме 44. Транспорт стоит в направлении от Обводного канала к площади Восстания.

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На месте пожара работают 16 единиц техники. Пожарные машины в том числе стоят вдоль Лиговского, где и так всегда плотно из-за припаркованных автомобилей и большого потока транспорта. На видеозаписях с места видно, что полицейская машина частично перекрывает движение. «Всех направляют в Кузнечный переулок. В сторону Московского вокзала проезд перекрыт», — рассказывает жительница загоревшегося дома Лариса в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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«Пожар затяжной, всех даже со двора попросили выйти на Лиговку, — пишет Лариса. — Я только домой вошла, чтобы выносили тела, не видела. Но на самом деле в этой парадной огромные коммуналки, по-моему, по 28 комнат. Тех, кого оттуда знаю, встретила во дворе живыми, к счастью. <...> Горим с 03:00, и в той парадной, видимо, как людей эвакуировали, у некоторых свет так и остался гореть».

Фото: читатель «Фонтанки»
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Напомним, вызов на Лиговский, 44, что рядом с «Галереей», поступил 24 января в 2:59. Огонь в мансарде охватил 300 квадратных метров. В 3:35 ранг пожара был повышен до номера 2. В 6:22 пожар локализовали, ранг снизили до 1БИС. В 7:23 был дан отказ № 1БИС, работа продолжается по № 1.

ГУ МЧС

Пожарные рассказали, что первым делом надо было спасать людей. Их эвакуировали всеми доступными способами: и внутри здания, и по приставным лестницам. Для обогрева на место прибыл автобус ГУП «Пассажиравтотранс». Пункт временного размещения организован на базе театра «Комедианты». Там разместили 74 человека. Есть одна пострадавшая — женщина 1959 года рождения получила отравление угарным газом.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (8)

SU LUX INN
надо бы Расселить этот дом, а на его месте построить Вокзал для высокоскоростных поездов!
211752073
Подготовка к строительству всм началась, судя по всему... не мытьём, так катаньем... Совесть продана безвозвратно, видимо.
266410437
Расселить давно пора этот дом и сделать Отэль.
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