Нет школы — нет ЖК: как планируется ликвидировать нехватку соцобъектов в районах новостроек

К первому сентября в Петербурге откроются 8 новых школ и 6 детских садов, в Ленобласти — 3 детских сада и 5 общеобразовательных школ, до конца года введут еще несколько объектов образования. Это не позволяет пока полностью решить вопрос дефицита, но уже через несколько лет власти регионов надеются выйти на плановый, а не догоняющий режим строительства соцобъектов.



Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





Тем более что сейчас получить разрешение на новый ЖК без нагрузки в виде школы или сада не получится. Застройщики, со своей стороны, стремятся не просто выполнить обязательства по «социалке», но и сделать образовательные учреждения современными как по дизайну, так и по функционалу. Какие школы и садики скоро появятся в городе и области, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».



Наследие прошлого

В Петербурге до 2027 года должно быть построено более 320 объектов социальной инфраструктуры — многие из них призваны ликвидировать тот дефицит, который накопился за прошедшие годы. Сейчас власти Петербурга, работая совместно с застройщиками, стремятся его по возможности устранить.

Как рассказал Игорь Креславский, председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга, до конца года в городе появится 12 новых школ и 22 детских сада. В эксплуатацию уже сдано 8 школ и 6 садиков в разных районах города. Из них 4 объекта возводятся за счет средств городского бюджета:



— Наша задача — решать ситуацию динамично, — рассказал глава городского комитета. — До конца 2022 года мы достроим еще 4 школы и 16 садиков, из них за счет средств городского бюджета — 2 школы и 4 садика (полный список здесь. — Прим. ред.). Что касается общей ситуации, то в дальнейшем дефицит будет сокращаться. Во-первых, увеличились объемы реализации городской Адресно-инвестиционной программы (АИП) — мы вводим в разы больше объектов, чем раньше, и далее в ее рамках будем строить еще больше садов и школ. Во-вторых, у нас создана Градостроительная комиссия, которая рассматривает жилые проекты только вместе со школами и садами, а крупные — еще и с поликлиниками и транспортной инфраструктурой. То есть теперь просто не получить разрешения на строительство нового жилья без соцобъектов.



Строительство школ и садов ведется как на бюджетные деньги, так и на средства застройщиков, но все соцобъекты в итоге передаются на баланс регионов. При этом садов, например, девелоперы сдают больше, чем город, — они есть почти в каждом проекте, а то и не по одному.



По словам Игоря Креславского, строительство средней школы на 1375 мест в Петербурге обходится сейчас примерно в 2,2 млрд рублей, на 550 мест — примерно 1,3 млрд рублей, а садик на 220 мест стоит около 600 млн рублей.

В Ленинградской области в среднем бюджет строительства школ варьируется от одного до двух млн рублей на учащегося, садика — в 1,5–2 млн, но всё зависит от техзадания, наличия бассейна и так далее, отметил Константин Панкратьев, председатель комитета по строительству Ленинградской области. В этом году в регионе планируют ввести 39 соцобъектов, в том числе 10 детских садов и 6 школ. Суммарно здесь появится 1460 новых мест в садиках и 3830 — в школах (полный список здесь). Для сравнения — в 2021 году здесь ввели 31 соцобъект, среди которых было 12 садиков и 5 школ.



— Соцобъекты появляются по всей территории области, — продолжил Панкратьев. — Например, в этом году уже принимает детей садик с бассейном в селе Винницы Подпорожского района, также уже построили садик на 240 мест с бассейном в Сосновом Бору. Часть уже введена, к концу лета планируем ввести гимназию на 600 мест в Волхове с шикарным набором оборудования, стадионом, детскими площадками — стоимостью почти в миллиард рублей. При этом мы не разделяем объекты по принципу «кто строит» — мы или девелопер. Наша программа «Соцобъекты в обмен на налоги» подразумевает, что мы выкупаем всё, что строит бизнес. При этом мы тоже не допускаем к строительству ни одного ЖК, не обеспеченного садиками и школами.



Как отметил глава областного комитета, бизнес создает больше садиков, встроенных в жилые дома, а в рамках АИП чаще строят отдельно стоящие здания — хоть это и увеличивает нагрузку на бюджет, но область с ней справляется.



В Петербурге и области, помимо строительства новых школ, начали обновлять и расширять уже существующие. Так, в городе реконструируют старые школы, которые достаточно долго послужили. К 1 сентября ввели в эксплуатацию лицей на 800 учеников на ул. Маршала Захарова, который сделали из бывшей на этом же месте старой школы 137-й серии.



— Мы сделали пристройку, поменяли фасады, сети, создали дополнительные кабинеты, и получилась удобная и красивая школа, — пояснил Игорь Креславский. —У нас в городе довольно много школ 137-й серии, и мы планируем тиражировать на них это проектное решение по реконструкции. Нельзя сказать, что этим школам нужна реконструкция именно с точки зрения несущей способности — они вполне еще могут работать, но вот с точки зрения повышения эффективности такое решение оптимально. Так что мы будем планомерно включать в АИП такие проекты.

— У нас тоже есть программа реновации школ и садиков, но занимается этим комитет по образованию, — добавил Константин Панкратьев. — Это одна из передовых программ даже на федеральном уровне. В нашей зоне ответственности — реконструкция и пристройки к существующим объектам. Но ключевой момент в том, что эта реконструкция не должна быть дороже строительства нового объекта. Другой вопрос: пока идет процесс сноса и строительства (а это минимум два года), где будут учиться дети? И вот пристройки могут стать ответом на этот вопрос У нас большой опыт возведения пристроек — дополнительных корпусов к существующим школам. Например, в 2020 году в поселке Толмачево Лужского района открылся новый корпус на 350 мест и в поселке Сельцо Волосовского района — на 300 мест, в 2021 году в Сосново — на 400 мест. Сейчас в рамках нацпроекта ведем реконструкцию объекта в Лодейном Поле со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 году. После завершения реконструкции, которая как раз предусматривает и строительство нового корпуса, в здании разместится детский центр эстетического развития со школой искусств и молодежным центром.



Что строит бизнес



Наряду со строительством жилья многие девелоперы занимаются возведением школ и детских садов в своих комплексах. Как правило, чем крупнее проект, тем большее число соцобъектов на счету застройщика. Например, холдинг Setl Group за последние годы в Петербурге и Ленобласти построил более 50 школ и детсадов. Многие детские учреждения — с бассейнами, оснащенными по современным стандартам. А например, в ЖК «Чистое небо» работает школа с классом виртуальной реальности по ОБЖ — каждый ученик в классе обеспечен VR-очками, а специальное ПО позволяет школьникам погрузиться в ту или иную потенциально опасную ситуацию (пожар, стихийное бедствие и др.), чтобы учиться быстро принимать решения в сложных условиях.

Как рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), сейчас у холдинга в стадии строительства 12 социальных объектов — 11 детсадов и 1 школа, суммарно на 2630 мест, планируется начать строительство еще двух школ. Недавно застройщик сдал школу «Муринский центр образования № 4 » на Графской улице в проекте «GreenЛандия», которая сможет принять 1175 ребят. Во дворе разместилась спортивная зона с футбольным полем, а в здании — учебные классы и творческие мастерские. Открыть школу планируют 1 сентября.



Также в День знаний готовится открыть свои двери начальная школа с детским садом в ЖК «Статус» на Кузнецовской улице. Это будет филиал общеобразовательной школы № 536 Московского района. Школа рассчитана на 100 мест, а садик — на 185. В сентябре примет ребят и новая школа на 825 ребят с большой спортивной зоной во дворе и футбольным полем в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе.



Школа в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Школа в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Школа в ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





— Поскольку большинство наших потенциальных покупателей — молодые семьи с детьми или семьи, планирующие завести детей, то они, разумеется, обязательно спрашивают о местах в ближайших детсадах и школах, интересуются перспективой строительства новых, — уточнил Константин Лазаренко, финансовый директор ООО «Эдванс» (входит в ГК «Дальпитерстрой»). — Да и согласно опросу ВЦИОМ, при выборе места жительства важнее всего для граждан социальная инфраструктура в пешей доступности ( 56 % ), и только дальше идет транспортная доступность ( 51,5 % ), территориальная расположенность ( 40,7 % ).



СК «Дальпитерстрой» в четвертом квартале планирует сдать детский сад на 80 мест на первом этаже дома на Mocкoвcкoм шocce. Это второй детсад в Ленсоветовском, построенный компанией. Здесь же в 2020 году девелопер передал городу школу на 1550 мест.



Школа в Ленсоветовском Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Школа в Шушарах, подготовка к сдаче Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Новая школа в Шушарах Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Новая школа в Парголово (рендер) Фото: предоставлено пресс-службой СК «Дальпитерстрой» Поделиться Поделиться





Сейчас компания строит две школы — в Шушарах и Парголово, каждая на 2013 мест (это 77 классов в общей сложности). Обе школы строят по индивидуальному проекту, разработанному архбюро компании. Это уже третья по счету авторская разработка школы от девелопера — две предыдущие школы построены в Шушарах и Ленсоветовском. По вместительности новые школы станут крупнейшими в городе. В каждой из них будет коррекционное отделение на 40 детей от 6,5 до 12 лет с расстройством аутистического спектра (РАС), с включением детей с сохранным интеллектом. Также в каждой из них заработает центр цифрового образования «IT-куб» на 48 учеников от пяти до 18 лет.

По словам Константина Лазаренко, себестоимость строительства одной такой школы составляет 2,35 млрд рублей, детского сада — примерно 600 млн рублей, поликлиники — около 400 млн рублей.

На южной границе Санкт-Петербурга и Ленобласти в мини-городе «Новое Горелово» на 9 тысяч человек, который завершают в этом году, компания «ЛенРусСтрой» построила 2 детских сада и 2 школы. Два объекта уже работают, а 1 сентября торжественно откроют ещё одну школу на 640 учащихся и ещё один детский сад на 280 мест.



— Мы были, может быть, единственным застройщиком Ленинградской области, который ввел в эксплуатацию детскую социальную инфраструктуру задолго до окончания сроков строительства, — пояснила Александра Кваснюк, заместитель директора по стратегии и развитию СК «ЛенРусСтрой». — Новая школа на 640 мест расположена на улице Современников. Кроме учебных и лабораторных классов, в здании площадью 16,8 тыс. кв. м будут два спортзала, актовый зал, столовая и пищеблок полного цикла, медицинский кабинет со стоматологическим креслом, библиотека, читальный зал и книгохранилище. На улице — футбольное поле, площадки для подвижных игр и места для проведения общешкольных мероприятий.



Школа в Новогорелово Фото: предоставлено пресс-службой СК «ЛенРусСтрой» Школа в Новогорелово Фото: предоставлено пресс-службой СК «ЛенРусСтрой» Поделиться Поделиться





У компании «Главстрой Санкт-Петербург» сейчас в стадии строительства сразу шесть объектов, в том числе две отдельно стоящие поликлиники: взрослая и детская. До конца года строительные работы начнутся ещё по трём соцобъектам.

— Мы самостоятельно строим социальные объекты и дороги, не продаём коммерцию, а сами управляем и подбираем арендаторов, исходя из потребностей наших жителей, — рассказал Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург». — Например, в текущем году в «Северной долине» работу начала спортивная школа олимпийского резерва, театр «Парнас» и школа танцев.



Школа в ЖК «Северная долина» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург» Школа в ЖК «Юнтолово» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





1 сентября откроется школа на Пейзажной улице, 20, куда смогут пойти 1375 юных жителей ЖК «Цветной город». Строительство учебного заведения «Группа ЛСР» завершила в начале этого года. Параллельно компанией возводятся другие социальные объекты в разных районах Петербурга, ввести их в эксплуатацию планируется в 2023–2024 годах.

— Стоимость строительства школ и детских садов складывается из ряда факторов: характеристики земельного участка, самого проекта, строительные материалы, количество мест, на которое рассчитано заведение, и других, — рассказал заместитель генерального директора по строительству «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Сергей Румянцев. — Например, бюджет на строительство ОДО на 160 мест составляет более 450 млн рублей, школы на 825 и 1650 мест — 1,7 и 2,6 млрд рублей соответственно. Затраты включают в себя не только строительство, но и проектирование, техприсоединение объекта к инженерным сетям и, конечно, стоимость самого участка.

Кстати, о ценах

За последние два года себестоимость строительства детских садиков и школ существенно возросла. Как отметила Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест», сначала пришлось столкнуться с резким ростом цен на стройматериалы — на металлосодержащие изделия, дерево, пластик, бетон, фанеру, утеплитель.



— Например, мы на своей школе в квартале «Юттери» столкнулись со сложностями в приобретении теплоизоляционного материала, — продолжила она. — Еще один фактор, повлиявший на увеличение себестоимости квадратного метра недвижимости, — отток рабочей силы со стройплощадок из-за вызванных пандемией ограничительных мер. В 2022 году случился еще один шок, связанный с разрушением налаженных логистических цепочек поставок стройматериалов и оборудования. Застройщики были вынуждены оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям и решать ситуацию с импортозамещением. Мы столкнулись с перебоями в поставках инженерных систем. Сейчас рынок стабилизируется, но экономика проектов однозначно поменялась.



Школа в ЖК «Юттери» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Школа в ЖК «Юттери» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Школа в ЖК «Юттери» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться





Таким образом, по данным эксперта, в доковидные времена стоимость строительства детского садика оценивалась в 1,5–1,8 млн руб. на одного воспитанника. Стандартная школа на 825 мест обходилась застройщику чуть дешевле — в среднем 1–1,2 млн руб. на одного ученика. Важно — эта цена включает только затраты на проектирование и строительно-монтажные работы, без учета подключения к инженерным сетям и стоимости земельного участка, которые могут очень сильно варьироваться в зависимости от локации. Сейчас, на основе результатов последних тендеров и мониторинга цен на строительные материалы и работы, в компании оценивают себестоимость строительства школы минимум от 1,7 млн руб. на ученика, детского садика — 2,4–2,6 млн руб. на дошкольника. При этом себестоимость на одно место в школе увеличивается при уменьшении емкости школы.



— При этом сметная стоимость строительства садиков и школ была ниже реальной примерно на 20–25 % , а та, что рассчитывается на основе укрупненных расценок Минстроя, — ниже реальной примерно на 30–35 % , — продолжила Валерия Малышева. — В случае с городскими расценками разрыв был меньше при де-факто такой же реальной себестоимости: 15–20 % и 20–25 % соответственно. Поэтому даже в случае выкупа зданий садиков и школ у девелоперов или при включении их в областную программу «Стимул», застройщик всё равно тратил примерно 250 тыс. руб. на место в школах и 300 тыс. руб. на место в детских садиках. Несмотря на оперативное реагирование Минстроя на рост цен, которые учитываются при пересчете цен государственных и муниципальных контрактов на строительство, по нашим оценкам, разрыв между реальной и «нормативной» себестоимостью увеличился.

Эксперт привела пример. Согласно укрупненной расценке Минстроя (Нормативы цен строительства, (НЦС), в Ленобласти для монолитного садика на 120 мест эта разница составляет 988 тыс. руб. на место против 892 тыс. руб. на место в начале 2020 года, для монолитной школы на 800 мест — 953 тыс. руб. и 792 тыс. руб. на место соответственно. То есть при росте себестоимости примерно на 40 % — НЦС за тот же период выросли на 11–20 % .



— Как мы видим, издержки застройщиков на строительство объектов социальной инфраструктуры существенно возросли как при строительстве за свой счет, так и в случае реализации программ выкупа или финансирования строительства, — подытожила Валерия Малышева.

Современная школа — какая она?

Наличие школы в районе добавляет и жилью маркетинговой привлекательности, отметил Игорь Креславский. Современные школы очень хорошо выглядят и соответствуют окружающей застройке, их внешний дизайн-проект согласовывают с главным архитектором города, а внутренний дизайн выбирают по согласованию с директором школы.

— Мы все свои школы строим по современным нормативам и технологиям, — добавил он. — В школах предусматривается два бассейна. Застройщики также используют современные материалы и не экономят на качестве оборудования. Они подбирают приятную цветовую гамму, фасадную плитку высокого качества.

— Все проекты школ определены ППТ и межевания, когда четко понятно, где какой объект строить, — добавил Константин Панкратьев. — Что касается дизайна, то некоторые застройщики создают его ровно на выделенные средства, а есть те, кто проявляет фантазию, в итоге и фасад, и интерьер школы работает на их имидж. Яркий пример — школа в Янино от «Ленстройтреста» на 825 мест. Видно, что коллеги постарались от души, вложили в проект и душу, и деньги, сделав невероятный дизайн. Иногда мы ходим по таким школам и сравниваем их со школами старого образца, где учились мы сами, — это совсем новые решения.



Он отметил, что сейчас при областном комитете по градостроительной политике работает совет, который определяет внешние архитектурные решения, — и хотя по АИП стоимость соцобъекта ниже, сейчас область старательно уходит от дешевых фасадов, гармонично вписывает школы и сады в общий облик территории.

— Образовательные учреждения «Главстрой Санкт-Петербург» строит и оборудует по современным стандартам, — добавил Дмитрий Калинин. — В них есть всё необходимое для комфортной учебы и здорового развития детей. В школах есть бассейны, актовые залы, библиотеки, лаборатории и зоны творчества, IT-классы, гимнастические и музыкальные залы. Во время учебы ребенок пробует себя в различных видах деятельности, и само пространство должно давать ему возможность поисков и открытий. Проектируя здания, мы закладываем в них просторные учебные классы, широкие рекреационные зоны, различные кабинеты для дополнительного образования детей, на прилегающей территории размещаются футбольные поля, комбинированные площадки для спортивных игр и занятий, а также зоны отдыха. Особое внимание мы уделяем комфорту перемещения всех групп людей, в том числе маломобильных.



Бассейн ЖК «Северная долина» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Холл в школе в ЖК «Северная долина» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Центр «Техноспейс» в школе в ЖК «Юнтолово» Фото: предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





— Современные жилые комплексы — это уже давно не просто место проживания. Сегодня хороший проект — это практически «город в миниатюре», который включает прогулочные зоны, детские и спортивные площадки и, конечно же, социальную инфраструктуру — детские сады и школы, — говорит Ольга Трошева. — И не менее важно: чтобы родители могли спокойно работать, малыши должны быть под присмотром в современном детском саду. А дети школьного возраста получать знания в хорошей, качественно оборудованной школе. И все это — около дома, в своем же квартале, жилом комплексе. Все комплексы комфорт-класса и высокого комфорт-класса от Setl Group всегда включают детские сады, крупные проекты — помимо детсадов, еще и школы.



Школа в ЖК «GreenЛандия» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Школа в ЖК «GreenЛандия» Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group Поделиться Поделиться





По ее словам, холдинг формирует графики строительства социальных учреждений таким образом, чтобы они были готовы уже в рамках сдачи первых очередей жилья.

Современная школа с высоким уровнем образования — это учреждение, полностью укомплектованное квалифицированными педагогами и высокотехнологичным оборудованием (интерактивные панели, МФУ и т. д. ) — пояснил Константин Лазаренко. Если два эти основные условия соблюдены, можно добиваться высокого уровня образования. Тот же подход можно применить и к детским садам, с той лишь разницей, что всё-таки образование там не является основной задачей.



— Есть формат так называемых школ городского набора (ШГН), другими словами — это мощные центры профильной подготовки школьников, — продолжил он. — В большинство ШГН принимают ребят с пятого класса, когда начинается углубленная подготовка по профильным программам. За время с 1 по 4 класс дети уже адаптировались к школьной системе и смогли попробовать свои силы в разных направлениях, определившись, что им наиболее интересно изучать. Такие школы начинают появляться и в новостройках, но пока это скорее исключение. Если будет госзаказ на ШГН, то застройщики, особенно специализирующиеся на строительстве соцобъектов, с удовольствием спроектируют и будут строить такие школы, почему бы и нет?



Сегодня застройщики стараются уходить от типовых проектов, и даже когда есть ограничения, социальные объекты удается сделать красивыми и современными. Так, ГК «Ленстройтрест» каждой построенной школе и детскому садику придает индивидуальный архитектурный стиль, а к оформлению внутренних помещений привлекает дизайнерские студии. Большое внимание уделяется грамотному зонированию пространства, качеству планировочных решений, созданию удобных функциональных зон.



— Еще один важный момент — это сотрудничество с вузами, — добавила Валерия Малышева. — Например, в нашей школе в Янино находится образовательный центр Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. Учитывая острый дефицит квалифицированных строительных кадров в нашей области, мы проработали совместную образовательную программу с одним из сильнейших вузов России. Теперь школа является учебно-методическим центром Политеха, для учеников доступны специальные программы инженерно-строительных специальностей, современные лаборатории и возможность ознакомления и использования новых технологий в отрасли.



Школа в ЖК «Янила» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Школа в ЖК «Янила» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Школа в ЖК «Янила» Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться





— Обе наши школы, на 550 и 650 мест, построены с учётом всех современных требований, — добавила Александра Кваснюк. — Каждая из них имеет свою специализацию: школа с экологическим уклоном на 550 мест и технологическим уклоном на 640 мест. В них есть оборудованные современным звуковым и видеооборудованием актовые залы, просторные библиотеки, компьютерные классы, специализированные классы со всем необходимым оборудованием. Мы выполнили все необходимые работы по благоустройству территории вокруг школ, включая спортивную инфраструктуру. Также мы на постоянной основе дофинансируем школы. На первом этапе мы закупали оборудование для классов и помогали с дизайном некоторых помещений и входных групп в рамках требований министерства образования, администрации Ленобласти и просьб муниципалитета. Но при этом наше сотрудничество с руководителями этих учебных заведений не заканчивается — мы откликаемся на разнообразные просьбы и потребности школ и готовы это делать в дальнейшем.



— «Группа ЛСР» как ответственный застройщик всегда комплексно подходит к реализации своих проектов, в том числе с точки зрения обеспечения социальной инфраструктурой, — продолжил Сергей Румянцев. — При выборе квартиры потенциальных покупателей вряд ли заинтересуют «голые» квадратные метры, особенно тех, кто уже обзавелся семьей. Поэтому мы планируем строительство таким образом, чтобы новоселы сразу после получения ключей имели возможность отдать своих детей в детский сад или школу на территории комплекса. Как показывают внутренние исследования компании, при выборе будущей квартиры этот фактор играет немаловажную роль.

Как пояснил эксперт, современные социальные учреждения должны быть в обязательном порядке оборудованы бассейнами и приспособлены для маломобильных детей, иметь пространства для отдыха как внутри здания, так и на прилегающей территории. Большую роль в современном мире играет безопасность: системы контроля доступа, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализации. Свои социальные объекты «Группа ЛСР» строит с учетом всех вышеперечисленных пунктов.



Что считать красивым

Если говорить о школах, то под «современной архитектурой школ» понимается не причудливый фасад, а сложная структура взаимодействия учебного процесса, активностей и полюсов развития детей со структурой самого здания, считает Константин Лазаренко. По его словам, школы сейчас, как и в СССР, по-прежнему являются самыми крупными общественными объектами в микрорайоне, это своеобразный композиционный центр, объединяющий вокруг себя остальные здания. В последние годы получили распространение новые типы зданий, объединяющих школу с садиком, центром досуга, клубными и другими помещениями. А поскольку школьное образование становится более разнонаправленным, что отражается и на внешнем виде и внутреннем устройстве школ.

— Сейчас профильные проектные институты работают над созданием школы нового типа, которая бы своей планировочной, архитектурной концепцией, техническим оснащением отвечала бы целому ряду новых функциональных требований к образовательному процессу, но при этом была бы универсальной для всей страны, чтобы максимально удешевить затраты на строительство за счет унифицированных элементов — модулей, — пояснил Лазаренко. Типовая школа, построенная по принципам модульного проектирования, будет вовсе не безликой серой коробкой. Проект в каждом конкретном случае будет индивидуальным как по визуальному восприятию, так и по компоновке модулей, функциональному назначению, масштабу.



Что касается детских садов, то их современные проекты отличаются от проектов прошлых лет многообразием планировок, усложненной конфигурацией планов, наличием таких элементов, как эркеры, атриумы, двухсветные и трехсветные рекреационные пространства с обходными галереями и т. д.

— Гибкость планировочных решений при оформлении внутреннего пространства, по мнению ученых, способствует их интеллектуальному и эмоциональному развитию, — добавил эксперт. — Поэтому одним из самых важных качеств архитектуры для детей сегодня является ее адаптивность и возможность трансформации пространства в течение жизненного цикла здания детского учреждения.

— Действительно, мир настолько быстро меняется, что система образования не всегда оперативно может среагировать на те или иные тренды, — говорит Дмитрий Калинин. — Для нашей компании важно, чтобы построенные школы находились не просто в шаговой доступности и соответствовали стандартам, но и могли предложить уникальную образовательную программу, и вопрос — везти ли ребенка в школу в центр города — отпал сам собой. В школах наших комплексов мы стремимся создавать центры дополнительного образования. Например, в «Северной долине» работают театральная студия, спортивные и танцевальные секции, есть соляная пещера. В «Юнтолово» при нашей поддержке был открыт центр обучения цифровым дисциплинам «Техноспейс» для изучения прогрессивных инженерных профессий — робототехники, интернета вещей и других.



Вторая часть работы в этом направлении — взаимодействие с вузами. К примеру, в 2021 году «Главстрой Санкт-Петербург» совместно с СПбГАСУ и школой № 428 Приморского района заключили соглашение о сотрудничестве. На базе школы создали учебные курсы для старшеклассников, для развития их компетенций и подготовки к поступлению. К партнерской программе компании уже подключились Политехнический университет Петра Великого, Экономический университет, ЛЭТИ, ИТМО. В планах компании создавать образовательные кластеры с разным уклоном во всех своих строящихся школах.



— Основным нашим принципом стала забота о человеке, его потребностях, не только ежедневных, но и будущих, — добавила Александра Кваснюк. — Отсюда родилась наша лаборатория продукта, где постоянно замеряют индекс удовлетворенности наших жителей. Мы продумываем на начальном этапе все мельчайшие детали проекта, занимаемся созданием общественных пространств, наши садовники придумывают ландшафтные решения и подбирают растения для озеленения, а дизайнеры придумывают индивидуальные проекты для детских площадок и рекреационных зон, создают образы входных групп и МОПов.



Больше школ, хороших и разных

Городская АИП включает все больше объектов, которые дополнительно проектируется на перспективу. Как подытожил Игорь Креславский, через несколько лет город сможет выйти на плановое строительство и решить проблему дефицита «социалки» окончательно.

— Перед нами стоит задача синхронизации строительства: к вводу жилья социальная инфраструктура должна быть построена, — добавил он. — Пока ни о каком сокращении мест из-за возможной предстоящей демографической ямы речи не идет и еще много чего надо построить.

Константин Панкратьев тоже сказал, что демографической ямы опасаться рано — пока в регионе еще стоит проблема второй смены в школах, и губернатор поручил ее решить. Так что в планах только развивать строительство соцобъектов, есть планы на следующий год и далее.

— Мы со всеми застройщиками заключаем соглашение, где четко прописан график строительства жилых и социальных объектов, — добавил он. — Последние пять лет мы полностью синхронизируем новое строительство. Ранее за выдачу разрешений отвечали муниципальные власти, что породило некий дефицит сейчас, но, думаю, за несколько лет это постепенно выровняется.



СК «Дальпитерстрой» в ближайшие год-два начнет строительство еще трех детских садов на 440 мест каждый и одной школы на 2013 учащихся в Шушарах. Проекты проходят согласование в КГА. В Парголово в ближайшее время начнут проектировать еще один детсад на 260 мест. А в рамках развития земельных участков, на которые в 2022 году получены новые градпланы, построят ещё два детсада на 440 мест каждый и одну школу на 1550 учащихся.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»