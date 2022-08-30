Колесо уехало от микроавтобуса на КАД прямо перед другим автомобилем

ЧП произошло на внутреннем кольце КАД перед Кудрово. У микроавтобуса, ехавшего в правом ряду, отвалилось колесо, рассказал «Фонтанке» читатель Денис. Запчасть выкатилась в соседний ряд и несколько секунд ехала перед очевидцем, пока не свернула к отбойнику. Благо расстояние между машинами было достаточным, чтобы не пришлось резко оттормаживать. А водитель микроавтобуса, заметив неладное, включил «аварийку» и остановился в полосе безопасности.

Посторонние предметы на такой магистрали, как КАД, весьма опасны. В апреле на кольцевой произошло ДТП из-за вывалившегося на дорогу утеплителя. Прошлым летом дорожникам пришлось ловить на КАД чью-то отвалившуюся защиту, которая в свою очередь «ловила» проезжающие машины. А в мае 2021 года мотоциклистка пострадала, наехав на КАД на ошметки лопнувшего колеса грузовика.

Отвалившиеся колеса еще опаснее тем, что какое-то время движутся по проезжей части. В начале июля на проспекте Стачек у троллейбуса отвалилось колесо и травмировало пешеходов. А в январе в Шушарах укатившееся колесо автобуса попало в девочку-подростка, нанеся ей травмы средней степени тяжести.