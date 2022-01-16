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На юге Петербурга от автобуса укатилось колесо и сильно ударило девочку

Серьёзное ДТП произошло в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга. Обстоятельства необычные.

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Причиной могло стать неудовлетворительное состояние машины, за что водителя уже наказывали в прошлом году.

Как сообщает 16 января пресс-служба ГУ МВД по городу и области, вчера около 9:20 на Вишерской улице, 10, у автобуса ПАЗ во время движения отсоединилось заднее левое колесо. Оно покатилось и попало прямо в 15-летнюю девочку, девятиклассницу, которая шла параллельно автобусу по парковке. В состоянии средней степени тяжести школьницу госпитализировали.

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За рулём автобуса находился мужчина 1966 года рождения. По данным «Фонтанки», ПАЗ 2012 года выпуска принадлежит ООО «Питеравто». Фамилия у водителя — типично русская. При этом в 2021 году его 19 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД — как за превышение скорости, так и за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.

Фото:
«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (26)

ssr
В львовском всегда на задних сиденьях тошнило... там похоже выхлоп вентилятором нагоняло)))
aprahka
Прошли времена величественных Икарусов и уютных Львовских автобусов.Теперь ездим на табуретках...
X-кот
ПАЗ - где мои 17 лет.. блин, они еще живы,ездят?
А про 19 нарушений за год - так он каждый день ездит целыми днями. И за год было минимум 15 рейдов "доблестных" ГБДДэшников на предмет состричь бабло, плевать за что. Если вы бываете в городе - вы что, такого ни разу не видели? Вы люди странные, однако. До сих пор не поняли, в какой стране вы живете и кто ее хозяин (спойлер - вы рабы. и возят вас рабы. )
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