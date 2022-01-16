На юге Петербурга от автобуса укатилось колесо и сильно ударило девочку

ПАЗ - где мои 17 лет.. блин, они еще живы,ездят?

А про 19 нарушений за год - так он каждый день ездит целыми днями. И за год было минимум 15 рейдов "доблестных" ГБДДэшников на предмет состричь бабло, плевать за что. Если вы бываете в городе - вы что, такого ни разу не видели? Вы люди странные, однако. До сих пор не поняли, в какой стране вы живете и кто ее хозяин (спойлер - вы рабы. и возят вас рабы. )