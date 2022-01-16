На юге Петербурга от автобуса укатилось колесо и сильно ударило девочку

Причиной могло стать неудовлетворительное состояние машины, за что водителя уже наказывали в прошлом году.
Как сообщает 16 января пресс-служба ГУ МВД по городу и области, вчера около 9:20 на Вишерской улице, 10, у автобуса ПАЗ во время движения отсоединилось заднее левое колесо. Оно покатилось и попало прямо в 15-летнюю девочку, девятиклассницу, которая шла параллельно автобусу по парковке. В состоянии средней степени тяжести школьницу госпитализировали.
За рулём автобуса находился мужчина 1966 года рождения. По данным «Фонтанки», ПАЗ 2012 года выпуска принадлежит ООО «Питеравто». Фамилия у водителя — типично русская. При этом в 2021 году его 19 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД — как за превышение скорости, так и за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.