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У грузовика на КАД взорвалось колесо. Мотоциклистка пострадала, наехав на ошмётки, а водитель — когда в его машину въехал фургон

Из-за лопнувшей шины на КАД в Петербурге травмированы двое

Мотоциклисты продолжают пополнять статистику ДТП. Два человека пострадали в результате аварии в восточной части КАД.

Как передаёт «Мотосолидарность официальная страница» «ВКонтакте», ДТП произошло 13 мая около 17:20 на внутреннем кольце перед съездом на Шафировский проспект. По словам очевидца, началось всё с того, что у грузовика во время движения взорвалась шина. Водитель остановился на обочине, поставил грузовик на домкрат и начал менять колесо. Ошмётки протектора остались на проезжей части. На них наехала девушка-мотоциклистка и упала. Скорая помощь прибыла на место в 17:45. Девушка, притом что была в экипировке, по предварительным оценкам, получила повреждения плеча, указательного пальца, колена.

Не повезло и водителю. Чуть позже в стоящий грузовик сзади въехал фургон, и грузовик слетел с домкрата. Водитель в это время находился под машиной. Он жив. После удара мужчина стал жаловаться на боли в груди, пишут в «Мотосолидарности».

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» подтвердили факт ДТП и сообщили, что в нём пострадали два человека.

Фото: Мотосолидарность официальная страница

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