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    От троллейбуса на Стачек отвалилось колесо и травмировало пешеходов

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    Два человека пострадали в результате ДТП с участием общественного транспорта днём 2 июля около станции метро «Автово» в Кировском районе Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, инцидент произошёл около 15:40 на проспекте Стачек, 90. По предварительной информации, от троллейбуса отсоединилось колесо и задело двух пешеходов. Это мужчина и женщина, обоим по 37 лет.

    Пострадавшие госпитализированы. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

    Подобные аварии случаются нечасто, однако в этом году в Петербурге уже были. И даже с пострадавшими: в январе в Шушарах у автобуса ПАЗ во время движения открутилось заднее колесо, покатилось и попало прямо в 15-летнюю девочку, которая шла по парковке. Её отвезли в больницу.

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