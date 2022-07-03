От троллейбуса на Стачек отвалилось колесо и травмировало пешеходов

Два человека пострадали в результате ДТП с участием общественного транспорта днём 2 июля около станции метро «Автово» в Кировском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, инцидент произошёл около 15:40 на проспекте Стачек, 90. По предварительной информации, от троллейбуса отсоединилось колесо и задело двух пешеходов. Это мужчина и женщина, обоим по 37 лет.



Пострадавшие госпитализированы. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

