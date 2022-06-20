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    Грузовик на Заневском повернул, а его колеса — нет, и «осчастливили» водителя припаркованной машины

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    3 комментария

    Автомобилист запечатлел на видеорегистратор, как на одном из крупнейших проспектов Красногвардейского района Петербурга у грузовика убежали колеса. Техническая неисправность привела к ДТП.

    телеграм-канал «Мегаполис»

    Авария произошла в 9:54 20 июня у дома 5 по Заневскому проспекту, сообщает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».

    На записи видно, как тягач с прицепом, съезжая на Заневский с моста Александра Невского, поворачивает направо к Малоохтинскому проспекту, и в этот момент у него отваливается колесная пара сзади. Грузовик продолжает поворот, а колеса по инерции укатываются прямо и врезаются в водительскую дверь припаркованного у края проезжей части Volkswagen Touareg.

    Водитель грузовика же после этого спокойно едет дальше. Похоже, ЧП он даже не заметил.

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    Комментарии (3)

    DEMOMON
    Ну за такое можно и по шапке схлопотать. Дело не шутошное.
    Alex000
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